قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الدولة تضمن استدامة أموال المعاشات لعقود مقبلة وتواصل تطوير منظومة التأمينات
دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
فيفا يجبر منتخبا في كأس العالم على تغيير قمصانه.. تفاصيل
ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا
القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة
ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة بين مجند وشخص أجنبي بمحطة مترو العباسية
ضياء رشوان: ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية
وفاة عم الفنان حميد الشاعري
الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته
البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ العاصمة الجديدة بالمسجد والكنيسة لتكون البداية "روحية"
فخري الفقي: تراجع التضخم يمنح المواطنين مكاسب حقيقية رغم ارتفاع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: التحول الرقمي في التأمينات كشف آلاف الطلبات غير المسجلة

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروع تطوير منظومة التأمينات والمعاشات حقق نتائج مهمة منذ بدء تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمليات التحديث والرقمنة ساعدت في اكتشاف مئات الآلاف من الطلبات والبيانات التي لم تكن مدرجة بشكل صحيح داخل النظام القديم، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت المنظومة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المنظومة الجديدة تمكنت من رصد نحو 450 ألف طلب لم يكن مسجلًا نتيجة أوجه القصور التي كانت تعاني منها الأنظمة السابقة، الأمر الذي ساهم في تحسين دقة قواعد البيانات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية بصورة أكثر عدالة وشفافية.

وأشار إلى أن عملية التطوير لم تقتصر على تحديث البيانات فقط، بل شملت تنفيذ بنية تكنولوجية متطورة تربط بين مختلف مكاتب التأمينات والمعاشات المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن سرعة تداول المعلومات وتوحيد الإجراءات داخل جميع الفروع والمكاتب التابعة للهيئة.

وأضاف أن الشركة المنفذة للمشروع نجحت في إنشاء شبكة إلكترونية متكاملة تربط مكاتب التأمينات والمعاشات ببعضها البعض، وهو ما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات أو الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق فترات طويلة لإنهاء المعاملات.

وأكد موسى أن الدولة وضعت ملف التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة التأمينات والمعاشات تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التوجه.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه في عام 2019 بضرورة تحقيق التكامل الكامل بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، بما يضمن توحيد قواعد البيانات وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية والتأمينية وتعزيز الرقابة على مختلف العمليات.

وأوضح أن الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية يساهم في تقليل الأخطاء البشرية، ويعزز من دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات، فضلًا عن توفير الوقت والجهد على المواطنين والعاملين داخل المنظومة على حد سواء.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مشروع تطوير التأمينات والمعاشات يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لبناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة لملايين المواطنين، ويعزز من قدرة المؤسسات على إدارة الملفات التأمينية والمالية وفق أحدث النظم العالمية.

أحمد موسى صدى البلد المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم.. سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

دنيا سمير غانم

خرجت من بيت كله حب.. دنيا سمير غانم تكشف سر حبها للأطفال| خاص

بالصور

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرح البوسترات الفردية لمسلسل "underage"

ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage

في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد