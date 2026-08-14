ملحمة طبية في أشمون العام.. إجراء 94 عملية جراحية وقسطرة قلبية خلال 48 ساعة ضمن مبادرة يوم في حب مصر

شهد مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية ملحمة طبية ناجحة على مدار يومي 13 و14 أغسطس، تحت شعار «يوم في حب مصر»، وذلك للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وقساطر القلب بالكامل.

​نجحت الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى في التعامل مع عشرات الحالات المعقدة وإجراء 94 عملية جراحية وتدخل طبي خلال 48 ساعة فقط، وجاءت الإحصائيات كالتالي:

* ​القسطرة القلبية: 37 عملية قسطرة قلبية (إنقاذ حياة وتدخلات عاجلة).

* ​قسم الجراحة العامة: 15 عملية جراحية.

* ​قسم الأنف والأذن والحنجرة: 15 عملية.

* ​جراحة جراحة الوجه والفكين: 10 عمليات.

* ​قسم العظام: 9 عمليات جراحية.

* ​قسم النساء والتوليد: 5 عمليات.

* ​قسم الأسنان: 3 عمليات جراحية.

​جاء ذلك بالتنسيق والتكامل بين نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين وأطقم التمريض بمستشفى أشمون العام، الذين عملوا كخلية نحل متكاملة لإنقاذ حياة المرضى وإنهاء معاناتهم .

ضم الفريق كلاً من: قسم القسطرة القلبية: الدكتور عبد الرحمن البقيري (استشاري القسطرة القلبية)، والدكتور أحمد جلال شخبة، ​قسم جراحة العظام: الدكتور عبد الناصر أبو راضي ​قسم الجراحة العامة: الدكتور علاء عبد ربه.

​قسم الأنف والأذن والحنجرة: الدكتور حازم فتحي.

​قسم جراحة الوجه والفكين: الدكتور محمد نجم.

قسم جراحة النساء والتوليد: الدكتور شعبان دياب.

​قسم طب وجراحة الأسنان: الدكتور محمد صلاح.

​وكوكبة من أطباء وخبراء التخدير والعناية المركزة، وبمشاركة ملحمية وسواعد ساهرة من 40 فنيًا وأخصائيًا من طاقم التمريض بالمستشفى، الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في الرعاية الطبية الفائقة والمتابعة الدقيقة للحالات قبل وأثناء وبعد إجراء العمليات الجراحية.

وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الأطقم الطبية والفنية بمستشفى أشمون العام، مؤكداً أن المبادرة تأتي كجزء من خطة مديرية الشئون الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وإنهاء قوائم الانتظار بشكل نهائي.

​وأضاف وكيل الوزارة أن ما شهدناه في مستشفى أشمون هو تجسيد حقيقي لروح المسئولية والوطنية لدى كوادرنا الطبية، الذين عملوا كمنظومة واحدة ليلاً ونهاراً لرسم البسمة على وجوه المرضى وذويهم. مستمرون في تنظيم مثل هذه الفعاليات والمبادرات في كافة مستشفيات المحافظة لضمان وصول الخدمة الطبية اللائقة لكل مواطن بنطاق المنوفية.”

ال​جدير بالذكر أن المبادرة لاقت استحساناً وإشادة واسعة من المواطنين وأهالي المرضى بالمحافظة، الذين عبروا عن امتنانهم لإجراء هذه العمليات الدقيقة في أوقات قياسية وبكفاءة طبية عالية.