نور ندا: مصر مرشحة بقوة لجذب استثمارات دول البريكس

أكد الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مصر أصبحت من الدول المرشحة بقوة لجذب استثمارات دول مجموعة البريكس، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة علاقاتها الاقتصادية الدولية.

وقال نور ندا، خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي تنعكس على الاقتصاد المصري، إلا أن امتلاك مصر قاعدة صناعية واستثمارية متنوعة؛ يجعلها هدفًا مهمًا للدول الصناعية الكبرى الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية.

وأشار إلى أن وجود منطقة صناعية صينية كبيرة خارج حدود الصين؛ يعكس أهمية مصر كمركز صناعي واستثماري، ويعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن مصر تمتلك وزنًا مهمًا داخل منظومة البريكس، مستشهدًا بطرح إقامة منطقة صناعية لدول المجموعة، وأشار إلى القيادة المصرية بشأن مثل هذه المشروعات، بما يعكس مكانة مصر داخل التكتل الاقتصادي.

واختتم بالتأكيد أن مصر تستعد لدخول مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي، من خلال توظيف علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون مع مختلف القوى الاقتصادية، بما يدعم فرص الاستثمار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.