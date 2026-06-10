الأرصاد تكشف طقس الخميس: ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة حتى درجتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 11 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، في حين تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة. وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال مع استمرار الرطوبة على أغلب الأنحاء، بينما تبقى مائلة للحرارة في جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

وفيما يخص حالة الملاحة البحرية، توقعت الهيئة أن يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر ومتر ونصف، ورياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر فيشهد حالة تتراوح بين الاعتدال والاضطراب، مع ارتفاع للأمواج من مترين إلى مترين ونصف، ورياح شمالية غربية.

وتسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى تصل إلى 35 درجة مئوية وصغرى 23 درجة، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل أسوان 46 درجة مئوية، فيما تصل إلى 44 درجة في كل من قنا والأقصر. أما السواحل الشمالية فتشهد أجواء أقل حرارة نسبيًا، إذ تسجل الإسكندرية 30 درجة مئوية، ومطروح 28 درجة.