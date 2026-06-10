الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا ستستمر خلال الأيام المتبقية من الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد تراجعًا محدودًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتتراوح العظمى بين 34 و35 درجة مئوية، وهو ما يمثل تحسنًا نسبيًا مقارنة بالقيم المسجلة حاليًا.

وأكدت أن الطقس سيظل صيفيًا حارًا بطبيعته رغم هذا الانخفاض، موضحة أن التعرض لموجات الحرارة المرتفعة يعد أمرًا معتادًا خلال فصل الصيف. كما لفتت إلى أن زيادة نسب الرطوبة تؤدي إلى ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المعلنة، بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وكانت قد أعلنت الهيئة حالة الطقس اليوم، بأن الأجواء ستكون معتدلة في الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما تبقى الأجواء أقل حرارة نسبيًا على السواحل الشمالية، وتميل للاعتدال خلال ساعات الليل.

كما نبهت الهيئة إلى احتمالية ظهور شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية بشمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.