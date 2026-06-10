جمال رائف: مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر زيارات واتفاقيات استراتيجية

أكد جمال رائف، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية والدولية، أن هناك حالة من الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأفريقية الفترة الأخيرة، وترتكز على جهد دبلوماسي كبير جدًا، بدأ منذ عام 2014 وحتى الآن، موضحًا أن الأسابيع الماضية شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا وأوغندا واستقبال رئيس إريتريا، واليوم شهد استقبال رئيس الكونغو الديمقراطية.

وأوضح "رائف"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك زخمًا كبيرًا في العلاقة بين مصر والدول الأفريقية، مشددًا على أن مصر تربطها بالكونغو الديمقراطية علاقات وطيدة تمتد عبر التاريخ، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن الواقع الحالي يشهد تطورًا وطفرة في العلاقات، مع وجود نمط جديد من التعاون في العلاقات الثنائية واتفاقيات تعاون في مجالات الصحة والبنية التحتية والتنمية والري وبناء السدود وإدارة الموارد المائية.

وشدد على أن مصر والكونغو بينهما تعاون في إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن القمة المصرية الكونغولية تنقل العلاقات إلى آفاق أرحب، وأن أبرز مجالات التعاون تتمثل في الرعاية الصحية، وهو ما تحتاجه الكونغو في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها.