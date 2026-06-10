البترول: تصفير المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب رسالة للعالم بأن مصر تحترم تعهداتها

كشف محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل تصفير المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر.

وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات صفر دولار.. مدبولي: سداد كافة مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية وزير البترول يعلن إنهاء مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز لأول مرة.. فيديو

وقال محمود ناجي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الدولة عكفت على تصفير المستحقات المتاخرة للشركات الأجنبية منذ عتمين وتم سداد 6.1 مليار دولار ".

وتابع محمود ناجي: "قمنا بترتيب الأولويات وإدارة محفظة المدخلات في قطاع البترول لسداد المستحقات ".



وأكمل ناجي: "استعادة ثقة الشركات الأجنبية العاملة في التنقيب عن الغاز والبترول أولوية بالنسبة لنا لجذب المزيد من الاستثمارات ".



ولفت محمود ناجي، إلى أن تصفير المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب رسالة للعالم بان مصر تحترم تعهداتها والتزاماتها تجاه كل الشركاء الأجانب "، مضيفا أننا نسعى إلى زيادة معدلات البحث والاستكشاف للبحث عن الغاز والبترول.

