تطوير شامل لمنظومة التأمينات والمعاشات لخدمة 26 مليون مواطن ومستفيد في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات الحصول عليها، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تخدم ما يقرب من 14 مليون مواطن مشترك في نظام التأمينات، إلى جانب نحو 12 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن مشروع تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يُعد أحد أكبر مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن النظام التقليدي كان يعتمد بشكل أساسي على الإجراءات الورقية والتعاملات اليدوية، وهو ما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى بطء إنجاز المعاملات وزيادة الأعباء على المواطنين، فضلًا عن الاعتماد الكامل على العنصر البشري في إدارة العديد من الخدمات والإجراءات.

وأضاف أن المنظومة الحديثة تستهدف القضاء على هذه التحديات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وربط قواعد البيانات المختلفة، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقليل فرص الأخطاء البشرية.

وشدد أحمد موسى على أن عملية التطوير لا تقتصر فقط على تحديث الأنظمة الإلكترونية، بل تشمل أيضًا إعادة هيكلة آليات العمل داخل قطاع التأمينات والمعاشات بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها في إطار جهودها لتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودة الحياة للمواطنين.