نورهان: لم أصرّح بالتبرع بالأعضاء.. وأتمنى التقرب إلى الله وارتداء الحجاب

أكدت الفنانة نورهان أنها لم تُصرّح في أي وقت بأنها تنوي التبرع بأعضائها، موضحة أن ما تم تداوله في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ويُعد تحريفًا لتصريحاتها.

وقالت نورهان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إنه لديها رغبة في ارتداء الحجاب والتقرب إلى الله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشغل تفكيرها وتسعى لتحقيقه في الوقت المناسب.

الحياة الأسرية

وكشفت عن رؤيتها تجاه تأثير التكنولوجيا على الحياة الأسرية، مؤكدة أنها تتمنى أن يقل اعتماد الأطفال عليها، لما تسببه من ضعف في الترابط والعلاقات داخل الأسرة.