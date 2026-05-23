الفنانة نورهان تكشف عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل للاختراق

أعلنت الفنانة نورهان عن تعرض حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى للاختراق.

وكتبت نورهان عبر حسابها على فيسبوك: “صباح الخير.. الآن أستطيع استقبال المكالمات بعد أن كانت تذهب للهاكر. للأسف، التواصل الوحيد بينى وبين الناس بالاتصال فقط”.

وأضافت: “لسه الواتساب ماسترجعتوش ولا أغلب الحاجات.. والبوست ده بكتبه من اللاب، وأنا مش عارفة هايتشاف ولا لا ولا عارفة هل أنا كده معايا حد تانى هنا بينزل بوستات ولا خلاص بقيت لوحدى ع الصفحة.. هنعرف قريب إن شاء الله”.

واختتمت: “بكرر أنا لا ببعت لحد هدايا يفتحها ويكسب فلوس، ولا بطلب فلوس طبعا من حد.. ده الهاكر”.