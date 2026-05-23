فن وثقافة

مونيكا بيلوتشي تتألق فى جلسة تصوير فيلم «Histoires de la Nuit»

أحمد إبراهيم

خضع أبطال فيلم «Histoires de la Nuit» أو “حفلة الميلاد” للمخرجة Léa Mysius الى جلسة تصوير ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي فى دورته الـ 79.  

وشهدت السجادة حضور أبطال وصناع العمل، منهم حفصية حرزي، باستيان بويون، مونيكا بيلوتشي، بينوا ماجيميل، توبة الغرشي، ألان ديلهاي، وبول آمي، إلى جانب فريق الفيلم بالكامل.

والفيلم يشارك ضمن المسابقة الرسمية لـ«كان 2026»، وسط ترقب كبير من جمهور السينما والنقاد.

تكريم جون ترافولتا 

وحصد نجم هوليوود جون ترافولتا جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي، تقديرا لمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالأعمال التي صنعت حضوره كأحد أبرز نجوم الشاشة العالمية.

وبدا جون ترافولتا متأثرا للغاية أثناء صعوده إلى المسرح لتسلم الجائزة، وذلك قبل العرض الأول لفيلمه الجديد "Propeller One-Way Night Coach"، وهو أول تجربة له في الإخراج والمقتبس من كتاب أطفال ألفه بنفسه.

رد فعل جون ترافولتا بعد حصوله على الجائزة 

وقال النجم الأمريكي خلال كلمته: "لا أصدق ذلك.. هذه الجائزة بالنسبة لي تفوق الأوسكار"، في لحظة حظيت بتفاعل واسع داخل قاعة المهرجان.

ويعد ترافولتا من أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ هوليوود، بعدما تحول إلى أيقونة سينمائية بفضل فيلم Saturday Night Fever، قبل أن يعيد إحياء مسيرته الفنية من جديد من خلال أدائه الشهير لشخصية "فينسنت فيجا" في فيلم Pulp Fiction للمخرج Quentin Tarantino، والذي توج بالسعفة الذهبية عام 1994.

وحرص مهرجان كان على إبقاء تكريم ترافولتا سرا حتى اللحظات الأخيرة، حيث فوجئ الحضور بإعلان الجائزة فور صعوده إلى المسرح.

دهشة جون ترافولتا 

وأعرب جون ترافولتا، البالغ من العمر 72 عاما، عن دهشته من اختيار فيلمه للمشاركة في واحد من أعرق المهرجانات السينمائية حول العالم، مؤكدا أنه لم يتوقع قبول العمل، خاصة أنه يمثل تجربته الإخراجية الأولى، والتي تشارك في بطولتها ابنته إيلا بلو ترافولتا.

ويروي الفيلم قصة شاب شغوف بالطيران منذ طفولته، يخوض رحلة إلى هوليوود برفقة والدته، في إطار يحمل ملامح من السيرة الذاتية لترافولتا، وتدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران.

