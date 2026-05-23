فرفوش ولذيذ.. رامي صبري يروج لـ ألبومه الجديد

روج الفنان رامي صبري لألبوم جديد يطرحه قريبا، ذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وشارك رامي صبري جمهوره، صورة جديدة له، وعلق: “بسمع الالبوم الجديد جاهزين.. الالبوم فرفوش ولذيذ السنة دي”.

وطرحت الشركة المنتجة أغنية "إحساسي معاك" للفنان رامي صبري، من فيلم "الكلام على إيه"، عبر جميع منصات الاستماع الموسيقية.

وتأتي أغنية "إحساسي معاك" من ألحان إيهاب عبد الواحد، كلمات مصطفى حدوتة، توزيع وميكس وماستر كولبيكس، والأغنية متاحة للجمهور الآن انتاج موزيك يارد

وكان رامي صبري قد شارك في موسم رمضان 2026 من خلال تقديم أغنية “غار القمر” ضمن أحداث مسلسل وننسى اللي كان، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، حيث لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.