فن وثقافة

من الستارة التقليدية إلى الشاشات الذكية.. كيف غيّر التحول الرقمي لغة الصورة في الأوبرا المصرية؟

أحمد عبد القوى

لم تعد الستارة المخملية والديكورات التقليدية وحدها هي العنصر البصري المسيطر على عروض الأوبرا المصرية، فمع التطورات المتسارعة في تقنيات العرض الحديثة، شهدت المسارح خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً نحو توظيف الشاشات الرقمية العملاقة والمؤثرات البصرية المتحركة، في خطوة أعادت تشكيل لغة الصورة على خشبة المسرح ومنحت الجمهور تجربة فنية أكثر ثراءً وتفاعلاً.

وباتت شاشات العرض الذكية جزءاً رئيسياً من المشهد المسرحي، حيث تحولت الخلفيات من لوحات ثابتة إلى عوالم نابضة بالحياة تتبدل ملامحها مع تغير الإيقاع الموسيقي والحالة الدرامية للعمل الفني. فبين مشاهد الطبيعة والرسوم الفنية والمؤثرات الضوئية والتكوينات البصرية الحديثة، أصبحت الصورة شريكاً موازياً للموسيقى في صياغة التجربة الإبداعية.

ويعتمد هذا التحول على استخدام شاشات LED عالية الدقة، إلى جانب تقنيات الموشن جرافيك والتصميم الرقمي التي تتيح إنتاج خلفيات متحركة تتفاعل مع مضمون العرض. كما تُمكّن أنظمة التحكم الحديثة من تنسيق المشاهد البصرية مع الأداء الموسيقي لحظة بلحظة، بما يخلق حالة من الانسجام بين الصوت والصورة داخل قاعة العرض.

ولم يعد دور الخلفية مقتصراً على ملء الفراغ خلف الفنانين والعازفين، بل أصبحت عنصراً سردياً يساهم في نقل الأفكار والمشاعر إلى الجمهور. ففي بعض العروض تجسد الشاشات حالات الحنين أو الفرح أو التأمل من خلال مشاهد بصرية متحركة، بينما تتحول في عروض أخرى إلى لوحات فنية رقمية تضيف بعداً جمالياً يوازي قيمة العمل الموسيقي ذاته.

ويرى متخصصون في الفنون المسرحية أن إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العروض الفنية لا يمثل مجرد تطور تقني، بل يعكس تغيراً في فلسفة العرض المسرحي نفسه، حيث أصبح الجمهور أكثر ارتباطاً بالوسائط البصرية المتطورة، الأمر الذي يدفع المؤسسات الثقافية إلى البحث عن أدوات جديدة للحفاظ على جاذبية العروض وتوسيع قاعدة متابعيها، خاصة بين الأجيال الشابة.

كما أسهمت التقنيات الرقمية في منح المخرجين ومصممي العروض مساحة أكبر للإبداع، بعدما أتاحت إمكانية تغيير المشاهد والخلفيات في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى الديكورات التقليدية الضخمة أو عمليات الاستبدال المعقدة بين الفصول الفنية، وهو ما وفر مرونة كبيرة في تنفيذ الأفكار الإخراجية الحديثة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الأوبرا المصرية إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الفنون الأدائية، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من صناعة العرض الفني المعاصر. وبينما حافظت الأوبرا على رسالتها الأساسية في تقديم الفنون الرفيعة وصون التراث الموسيقي، نجحت في توظيف أدوات العصر لإعادة تقديم هذا التراث في صورة أكثر حداثة وجاذبية.

وهكذا لم تعد الصورة مجرد خلفية للمشهد، بل تحولت إلى لغة موازية تتحدث إلى الجمهور جنباً إلى جنب مع الموسيقى، لتؤكد أن خشبة المسرح في عصر التكنولوجيا لم تعد مكاناً لسماع الفن فقط، بل فضاءً متكاملاً لرؤيته أيضاً.

