سمسم شهاب يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء لوالدته في بيان مؤثر

أصدر الفنان سمسم شهاب، بيانًا صحفيًا كشف من خلاله عن انشغاله الكامل بالحالة الصحية لوالدته، موجّهًا اعتذاره لكل الأصدقاء والجمهور والصحفيين عن عدم تمكنه من الرد على الرسائل والمكالمات خلال الفترة الحالية.

وأكد سمسم شهاب ، أن الضغط الكبير وتدفق الاتصالات ورسائل الاطمئنان عبر الهاتف و"الواتس آب" جعلاه غير قادر على التواصل الشخصي مع الجميع، نظرًا لتواجده المستمر بجانب والدته ومتابعة حالتها الصحية الدقيقة.

وأعرب الفنان عن بالغ تقديره وامتنانه لكل من حرص على السؤال والدعاء، مشيدًا بمحبة جمهوره وأصدقائه واهتمامهم الصادق به وبأسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأوضح أن أي تطورات أو مستجدات رسمية تخص الحالة الصحية لوالدته سيتم الإعلان عنها فقط عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أو من خلال بيان رسمي يصدر عن مستشارته الإعلامية، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم تداول أي معلومات غير مؤكدة.

واختتم سمسم شهاب بيانه بطلب الدعاء لوالدته بأن تتجاوز أزمتها الصحية بسلام، مقدمًا الشكر لكل من يسانده نفسيًا ويدعو لها في هذه المحنة الصعبة التي تمر بها الأسرة.

أثار المطرب الشعبي سمسم شهاب حالة من القلق بشأن مرض والدته، مطالبا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

وكتب سمسم شهاب عبر فيسبوك: "أمى فى أقصى درجات الالم والمرض، أمى تحتاج لكل دعاء يارب يشفيكى يا أمى".

أعمال سمسم شهاب

على الجانب الفني، كان سمسم شهاب قد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “رمضان يجمعنا” عبر موقع “يوتيوب”، وهي أغنية تحمل أجواءً رمضانية دافئة وتتناول معاني المحبة ولمّة العائلة، من كلمات وألحان حسين الأرماني، وتوزيع موسيقي معتز عادل.

كما طرح مؤخرًا أغنية “اتنين عايشين بروح”، التي جاءت بطابع رومانسي مختلف عن أعماله السابقة، من كلمات وألحان خالد نور، وتوزيع معتز عادل، وتُعد أول فيديو كليب له يتم تنفيذه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف وفكرة هاجر حسام الدين.