أحمد عاطف آدم يكتب: عبور الصيف.. معادلة أمن الطاقة

تواجه منظومة الطاقة في مصر خلال فصل الصيف من كل عام اختباراً حاسماً يعيد ترتيب أولويات العمل الاقتصادي والإداري؛ فالضغوط الرهيبة والمتلاحقة على شبكة الكهرباء تفرض ضرورة تشريح الأزمة السنوية بشكل موضوعي، ومفاتيح هذا الملف واضحة ومنطقية؛ إذ تنطلق من قدرة الدولة على تحفيز ودعم عمليات الاستكشاف والحفر لزيادة المعروض من الغاز والوقود، وتمر عبر مرونة الإدارة الحكومية في تقليص الهدر، وتكتمل أخيراً باعتماد ثقافة ترشيد استهلاكية حقيقية في الشارع والمكاتب والمنازل لتماثل النماذج العالمية الناجحة.

وفيما يتعلق بالمفتاح الأول الخاص بتنشيط الاستكشاف، فإن الرهان الفعلي ينطلق من المربع التمويلي والإداري الذي تقوده وزارة البترول والثروة المعدنية؛ حيث يبرز التوجه الاستراتيجي للدولة بالسعي الدؤوب نحو تحقيق حلم "الزيرو مستحقات" لتسوية كامل مديونيات الشركاء والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ولم يكن قطف ثمار هذا النجاح تحديداً ليتأتى لولا الدور المحوري والجهد الدؤوب بتبني آليات تنفيذية مرنة، ارتكزت على وضع جداول زمنية صارمة للسداد، بالتوازي مع طرح حزم من الحوافز الاستثمارية الجديدة التي تربط المستحقات بمعدلات الإنتاج الفعلي على الأرض.

ويعد الوفاء المالي بالمتأخرات "هندسة ذكية لإعادة بناء الثقة" وضمانة سيادية نجحت من خلالها وزارة البترول في تشجيع المستثمرين على زيادة وتيرة البحث، وضخ المزيد من رؤوس الأموال الفورية في حفر الآبار النفطية والغازية. كما يمثل الانتظام التمويلي المحرك الأساسي لإيقاظ الثروات الحبيسة في باطن الأرض والوصول إلى الاحتياطيات الواعدة غير المستغلة، مما يساهم مباشرة في رفع معدلات الإنتاج المحلي وضخه في الشبكة القومية، ممهداً الطريق لإنهاء حقبة الاضطرار للاستيراد وتخفيف الأعباء المالية الرهيبة عن موازنة الدولة.

وإحقاقاً للحق، فإن الرؤية التنفيذية الثاقبة لم تقتصر على ترتيب البيت من الداخل فحسب، بل امتدت بقوة نحو تعزيز المكانة الإقليمية لمصر كمركز محوري لتداول وتجارة الطاقة في منطقة شرق المتوسط. وفي هذا الإطار تحديداً، يبرز التنسيق المشترك والتحرك المكثف مع الجانب القبرصي لتسريع وتيرة الربط بين حقول الغاز القبرصية الواعدة ومحطات الإسالة المصرية؛ وهو التحرك الذي يمثل عمقاً استراتيجياً مكملاً للإنتاج المحلي.

ولا تعد تلك الشراكة الذكية ضمانة لتدفق الإمدادات المستدامة ومواجهة ذروة الطلب الموسمي فحسب، بل هي في الوقت ذاته انعكاس لأهمية إدارة الملف بموضوعية وتوظيف البنية التحتية العملاقة لمصر، وتحويل التفاهمات السياسية الإقليمية إلى واقع اقتصادي ملموس يصب مباشرة في شرايين الشبكة القومية.

وفي المقابل, لا ينفصل السعي نحو زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات الإقليمية عن ملف حوكمة الاستهلاك الداخلي؛ وهو ما يتجسد عملياً في تفعيل منظومة "العمل عن بُعد" (Online) لبعض القطاعات والإدارات الخدمية غير الإنتاجية في الجهاز الإداري للدولة.

هذا الفكر التنظيمي الذي تم تطبيقه لا ينبغي النظر إليه كإجراء استثنائي مؤقت، بل كأداة حاسمة لإعادة توزيع الأحمال الكهربائية؛ تساهم في تقليص الكثافة البشرية داخل المباني والمنشآت الرسمية الضخمة خلال أيام محددة، وتخفيض الاستهلاك الكثيف الناتج عن أنظمة الإضاءة والتكييفات المركزية خلال ساعات الذروة الصيفية بشكل ملموس.

وتمنح هذه المرونة الشبكة القومية متنفساً حيوياً لإعادة توجيه الطاقة الموفرة نحو المناطق السكنية والمصانع والقطاعات الإنتاجية التي لا يمكن لتروسها أن تتوقف، مما يثبت أن الحلول الإدارية الذكية قادرة على تقديم إسهامات فورية تدعم كفاءة المنظومة بأقل تكلفة ممكنة.

ومع ذلك، فإن نجاح خطط زيادة الإنتاج وتقليص الهدر المؤسسي يظل ضلعاً ناقصاً في معادلة الطاقة ما لم يكتمل بالضلع الثالث والمحوري المتمثل في "الوعي الشعبي وثقافة الترشيد الاستهلاكي"؛ فالأزمات القومية الكبرى لا تُحل بقرارات فوقية فحسب، بل تتطلب شراكة حقيقية تبدأ من الشارع.

وهنا تتصدر المشهد نماذج عالمية ناجحة، يأتي على رأسها التجربة اليابانية الفريدة والمعروفة بمنظومة (Cool Biz) أي "أسلوب العمل الصيفي الخفيف"؛ ففي مواجهة أزمات الطاقة، لم تلجأ اليابان لحلول نمطية، بل غيرت سلوك المجتمع بالكامل، حيث ألزمت الجهات الحكومية والشركات بضبط مؤشرات التكييفات عند درجة حرارة لا تقل عن 28 مئوية؛ حيث رأت الدراسات البيئية والصحية هناك أن هذه الدرجة كافية لتحقيق التوازن البيولوجي لجسم الإنسان داخل بيئة العمل، وسمحت في المقابل للموظفين بالتخلي عن البدلات الرسمية الثقيلة وارتداء ملابس صيفية خفيفة وعملية تناسب هذا التغيير، وبتحول هذا السلوك البسيط من مجرد توجيه إداري إلى ثقافة وطنية راسخة يمارسها المواطن طواعية، وفّر هذا النظام للبلاد ملايين الكيلووات، ووفر على موازنتها العامة مليارات الدولارات.

إن إدراك المواطن المصري بأن تنظيم استخدام الأجهزة في منزله يماثل وعي أبناء الساموراي - ونحن لا نقل عنهم بأي حال - ليس مجرد توفير في الفواتير الخاصة فحسب، بل هو حجر زاوية يضمن استقرار التيار لجارٍ له، أو مستشفى، أو مصنع يعتمد عليه اقتصاد الدولة بأكملها؛ إذ يعد هذا التوجه العملي بمثابة الضمانة الحقيقية لاستدامة أي نجاح، ليتأكد الجميع في النهاية أن عبور تحديات الصيف وأمن الطاقة ليس مسؤولية جهة بمفردها، بل هي معادلة وطنية متكاملة تتكاتف فيها الدولة بإدارتها الرشيدة مع المواطن بوعيه المستنير.