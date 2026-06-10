سقوط جزء من شرفة عقار بمنطقة اللبان دون إصابات

شهدت منطقة اللبان وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط جزء من شرفة أحد العقارات الكائنة عند تقاطع شارع عبدالمنعم مع شارع الفراهدة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء خرسانية من شرفة العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ لمعاينة الحالة والتعامل معها، حيث تم تأمين محيط العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة ومنع اقتراب المواطنين من المنطقة لحين الانتهاء من فحص العقار وإزالة الأجزاء الخطرة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المواطنين، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها للتأكد من سلامة العقار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية حيال الواقعة، خاصة في ظل تكرار حوادث سقوط الشرفات والعقارات القديمة بالمناطق التاريخية بالإسكندرية.

وتناشد الأجهزة التنفيذية المواطنين بعدم الوقوف أسفل العقارات القديمة أو المتضررة، والإبلاغ الفوري عن أي شروخ أو أجزاء آيلة للسقوط حفاظًا على الأرواح والممتلكات.