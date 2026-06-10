قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية.

طريقة عمل الشاورما المصرية..





المكونات:

1 كيلو لحمة بلدي مقطعة شرائح رفيعة (يفضل تكون من منطقة الظهر أو الكتف).

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

4 فصوص توم مفرومة ناعم.

1 معلقة كبيرة ملح.

1 معلقة صغيرة فلفل أسود.

1 معلقة صغيرة بهارات مشكلة (كزبرة، بابريكا، قرفة، كمون).

2 معلقة كبيرة زيت نباتي.

4 أرغفة عيش بلدي.

طماطم مقطعة شرائح.

بصل مقطع شرائح.

سلطة طحينة جاهزة.

مخلل.





طريقة التحضير لعمل الشاورما المصرية..





تتبيل اللحمة:

1. في وعاء كبير، حط شرائح اللحمة، والبصل، والتوم، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات.

2. اخلط المكونات كويس جدًا لحد ما تتجانس.

3. غطي الوعاء وحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.



شوي اللحمة:

1. سخن طاسة كبيرة أو جريل على نار عالية.

2. حط شوية زيت نباتي في الطاسة.

3. اضيف شرائح اللحمة المتبلة للطاسة وافردها كويس عشان تستوي بشكل متساوي.

4. سيبها على النار لحد ما تاخد لون بني جميل وتبقى مستوية، وقلبها من وقت للتاني.



تحضير العيش:

1. حمص أرغفة العيش في الفرن أو على الشواية لحد ما تتحمر.



تحضير الشاورما:

1. شق أرغفة العيش من النص.

2. حط شرائح الطماطم والبصل والمخلل في العيش.

3. ضيف شرائح اللحمة المشوية.

4. حط شوية من سلطة الطحينة الجاهزة فوق اللحمة.



تقديم الشاورما:

1. قدم الشاورما سخنة مع البطاطس المحمرة أو سلطة الخضار.

