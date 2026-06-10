في يومه العالمي .. طريقة عمل الآيس كريم بالمنزل

يحتفي العالم اليوم في ال 10 من يونيو، باليوم العالمي لتناول الآيس كريم، حيث يفضل العديد من الأشخاص تناول الآيس كريم بأطعمة وطرق مختلفة لذيذة.

وإليكم طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته في المنزل بالخطوات

مقادير آيس كريم الشوكولاته

كوب إلا ربع سكر

كوب لبن

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة كاكاو

3 حبات صفار بيض

شوكلت شيبس

2 كوب كريمة سائلة وكثيفة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير آيس كريم الشوكولاته

اخلطي السكر واللبن والملح والكاكاو في وعاء على نار متوسطة مع التحريك حتى يبدأ بالغليان.

ضعي صفار البيض في وعاء عميق، وضيفي نصف كوب من خليط اللبن والسكر لصفار البيض وقلبي ثم أعيدي المزيج للقدر لباقي كمية اللبن والسكر.

حركي المزيج على نار منخفضة حتى يصبح سميكاً.

ضيفي شوكلت شيبس والفانيليا وأطفئي النار وحركي حتى تتجانس المكونات.

أخرجي الوعاء من الثلاجة وضعي الكريمة واخفقي بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً.

ضعي الوعاء في الفريزر لمدة ليلة كاملة قبل التقديم