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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى يونس: صلاح قدّم دعمًا كبيرًا للمنتخب.. والفيفا يتحمّل مسئولية الأزمات التنظيمية

مصطفى يونس
مصطفى يونس
قسم الرياضة

أشاد نجم الكرة المصرية السابق مصطفى يونس، بالدور الذي يقوم به قائد منتخب مصر محمد صلاح في دعم المنتخب الوطني خلال الاستعدادات لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن مساهماته تتجاوز ما يقدمه داخل الملعب.

وقال مصطفى يونس في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور": "صلاح وفر معدات وتجهيزات تدريبية للمنتخب تُقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار، في إطار حرصه على توفير أفضل الظروف الممكنة للاعبين قبل خوض منافسات المونديال".

وأضاف أن قائد الفراعنة ساهم أيضًا في الاستعانة بأخصائي تغذية للعمل مع المنتخب، بهدف تحسين الجاهزية البدنية للاعبين ومساعدتهم على الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية خلال البطولة.

وفي سياق آخر، أشاد مصطفى يونس بالتجربة القطرية في تنظيم كأس العالم، مؤكدًا أن النسخة التي استضافتها قطر قدمت نموذجًا مميزًا على مستوى التنظيم والخدمات المصاحبة للبطولة.

وأوضح أن المقارنة بين الأوضاع الحالية وما شهدته بطولة قطر تبرز العديد من الفوارق التنظيمية، معتبرًا أن المسؤولية لا تقع بالكامل على الدولة المستضيفة، بل تمتد أيضًا إلى الجهات المشرفة على إدارة البطولة.

مصطفى يونس يفتح النار على الفيفا

وأكد يونس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتحمل جانبًا من المسؤولية في ما يتعلق بالتعامل مع بعض التحديات والأزمات التي صاحبت البطولة، خاصة ما يتعلق بحماية وتأمين بيئة العمل للمنتخبات والحكام والمسؤولين المشاركين.

واختتم تصريحاته بالتساؤل حول آليات إدارة البطولات الكبرى، مشددًا على أهمية توفير الضمانات اللازمة لجميع عناصر المنظومة الكروية، بما يضمن سير المنافسات في أفضل الظروف الممكنة ويحافظ على صورة الحدث العالمي الأكبر في كرة القدم.

مصطفى يونس صلاح الفيفا

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