محافظ الإسكندرية يرفض تقنين أوضاع محطة خرسانة مخالفة تهدد صحة الطلاب

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عدم التهاون مع أي منشآت مخالفة تمثل خطرًا على صحة المواطنين أو تعمل خارج الإطار القانوني، موجّهًا بتنفيذ قرار إزالة فوري لمحطة خلط خرسانة مخالفة بنطاق حي المنتزه أول.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ بديوان عام حي المنتزه أول، للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين من سكان حيّي المنتزه أول والمنتزه ثان، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

وخلال اللقاء، تقدم صاحب محطة خلط خرسانة بطلب لوقف تنفيذ قرار إزالة المحطة المملوكة له لحين تقنين أوضاعها، إلا أن المحافظ رفض الطلب بشكل قاطع، مؤكدًا أن صحة المواطنين وسلامة البيئة لا تقبل أي استثناءات أو مجاملات.

وقال المحافظ: «لا تهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تشكل خطرًا على صحة أبنائنا»، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ووجّه المحافظ بإيقاف وإزالة الأعمال المخالفة بموقع محطة الخرسانة الكائنة بآخر شارع مدارس القدس مع الطريق الدولي الساحلي (45) بنطاق حي المنتزه أول، لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية والتنظيمية، فضلًا عن وقوعها بمواجهة مجمع مدارس، الأمر الذي يمثل ضررًا مباشرًا على صحة الطلاب والمواطنين بالمنطقة.

كما أصدر المحافظ توجيهات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومصادرة المعدات المستخدمة بالمحطة، وعدم السماح للشركة بإعادة تشغيل النشاط مرة أخرى.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة في التصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق القانون يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، ولن يُسمح بأي تجاوزات تهدد السلامة العامة أو تعرقل جهود الدولة في فرض الانضباط