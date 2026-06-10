قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026
النائبة نسرين عمر: إحنا بندفع ملايين بسبب العقر والبيانات عن الكلاب الضالة ناقصة | فيديو
تنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب
رئيس اتحاد الطائرة يتابع جاهزية اللجنة الطبية للمنتخبات القومية استعدادًا للاجندة الدولية
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر
أحمد موسى: حرب المسيرات تغير موازين الصراعات العسكرية وتكشف تحديات جديدة أمام الجيوش
بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم
هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران
احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس
ترامب: مهمة سرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.. ومرور 100 مليون برميل نفط بأمان
وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط
العظماء يرحلون .. تامر عبدالمنعم ينعي عبدالعزيز مخيون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: واشنطن تتجه إلى تقطيع المعارك بدل الحرب الشاملة مع إيران

إيران
إيران
رحمة سمير

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المشهد بين إيران والولايات المتحدة يتجه إلى نمط جديد من الصراع يقوم على التفاوض المتقطع وإدارة الجولات العسكرية بدلًا من الحرب الشاملة.

وقالت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، إن هناك تصورًا يقوم على أن بعض الأطراف قد تميل إلى إدارة حرب على مراحل أو "جولات متعددة"، بهدف تحقيق أهداف عسكرية محددة، سواء من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي، مع تقليل الكلفة البشرية والمادية على واشنطن.

وأوضحت هند الضاوي أن السياسة الأمريكية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، باتت تعتمد على ما وصفته بـ"تقطيع المعارك"، بحيث لا تستمر المواجهة في مسار واحد طويل ومفتوح، وإنما تُدار على شكل جولات متتابعة تتخللها فترات تفاوض.

وأضافت هند الضاوي أن هذا النهج يرتبط بطبيعة إيران وقدرتها على الرد عبر أذرعها في المنطقة واستهداف القواعد الأمريكية، وهو ما يدفع واشنطن إلى تجنب نموذج الحروب الطويلة مثل أفغانستان والعراق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق جميع أهدافها في مواجهة إيران عبر ضربة واحدة، بل ستلجأ إلى تحقيق مكاسب جزئية عبر مراحل متتالية، تتخللها جولات تفاوض ثم عودة للتصعيد.

وتابعت أن هذا النمط من إدارة الصراع يعكس انتقالًا إلى ما يشبه "الجبهات والجولات"، بعد فشل محاولات إحداث تغيير جذري سريع في الداخل الإيراني أو إسقاط النظام، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تنجح في تحريض الشارع الإيراني ضد النظام، مؤكدة أن هذه التطورات تعكس تراجعًا في قدرة الولايات المتحدة على فرض هيمنتها التقليدية في المنطقة.

هند الضاوي حديث القاهرة إيران والولايات المتحدة إيران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب ويوجه بالمتابعة اليومية للخدمات

الصلاة

ماذا تفعل إذا مررت بآية سجدة أثناء الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

صورة أرشيفية لامتحانات الثانوية الأزهرية

غدا.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

بالصور

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية
طريقة عمل الشاورما اللحمة المصرية

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو
سيارة ملاكي على عربة كارو

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة برفقة كلبها

منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها
منة فضالى تثير الجدل بإطلالتها رفقة كلبها

فيديو

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد نجم

أحمد نجم يكتب: تحالف الصين والبرازيل ضد هيمنة القطب الواحد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

المزيد