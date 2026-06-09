الخارجية الفرنسية : خطوط الاتصال مفتوحة مع إيران والولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن باريس تحتفظ بخطوط اتصال مفتوحة مع كل من إيران والولايات المتحدة بهدف دعم جهود ضبط النفس وإنهاء الصراع الذي طال أمده، بحسب وصفه.

وقال بارو - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) - إن فرنسا تجري اتصالات مستمرة مع الجانبين، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً مع نظيره الإيراني، كما أن هذه القنوات تعمل أيضاً على مستوى الرئيس الفرنسي، بما يتيح نقل رسائل تدعو إلى التهدئة ووقف الأعمال العدائية.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي إيران والولايات المتحدة إلى التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن تعطيل حركة الملاحة البحرية في المضيق يفرض كلفة باهظة على الاقتصاد العالمي وأيضا على المواطنين الفرنسيين الذين يتحملون جزءاً من الأعباء الاقتصادية الناتجة عنه، معتبراً أن استمرار هذا الوضع "غير مقبول".