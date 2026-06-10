وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لزيادة الإنتاجط

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل يمثل أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعهداتها تجاه شركائها.

وقال كريم بدوي، خلال تصريحات تم إذاعتها لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن تصفير المستحقات المتأخرة يفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في مصر، ويدعم خطط التوسع في إنتاج البترول والغاز.

وأضاف أن تسوية المستحقات المتأخرة من شأنها تسريع عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويعزز قدرة القطاع على تحقيق مستهدفاته التنموية.

مجتمع الاستثمار العالمي

وأكد بدوي أن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، وتمتلك إرادة حقيقية لدعم الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشددًا على أن رسالة مصر إلى مجتمع الاستثمار العالمي اليوم واضحة وحاسمة، مفادها أن البيئة الاستثمارية المستقرة قادرة على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.