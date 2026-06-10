ترامب: مهمة سرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.. ومرور 100 مليون برميل نفط بأمان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت خلال الشهر الماضي ما وصفه بـ«مهمة سرية» هدفت إلى تأمين حركة ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكداً أن العملية ساهمت في حماية إمدادات الطاقة العالمية وضمان استمرار تدفق التجارة البحرية عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية ودولية، إنه أصدر أوامر مباشرة إلى القوات المسلحة الأمريكية لتنفيذ المهمة دعماً للملاحة التجارية في المنطقة، مشيراً إلى أن الجهود العسكرية التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية أتاحت مرور أكثر من 200 سفينة تجارية عبر المضيق بأمان.

وأضاف أن العملية ساهمت كذلك في مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية دون انقطاع، الأمر الذي ساعد في الحد من اضطرابات الإمدادات وأسهم في استقرار الأسواق الدولية للطاقة.



وأوضح الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، نظراً لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية عبره، مشدداً على أن حماية حرية الملاحة في المنطقة تعد من أولويات السياسة الأمريكية.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الخليج وتزايد المخاوف الدولية من تأثير أي اضطراب في حركة الملاحة على أسعار الطاقة والتجارة العالمية.

وفي جانب آخر من حديثه، وجه ترامب انتقادات حادة لإيران، معتبراً أن الجيش الإيراني تعرض لخسائر كبيرة وأن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة العقوبات والصراعات الإقليمية. وقال إن «الأمر انتهى بالنسبة لإيران»، في تصريح يعكس استمرار اللهجة التصعيدية التي تتبناها الإدارة الأمريكية تجاه طهران خلال المرحلة الحالية.

ورغم ذلك، لم تصدر حتى الآن بيانات مستقلة تؤكد بصورة كاملة الأرقام التي تحدث عنها ترامب بشأن عدد السفن أو حجم شحنات النفط التي مرت عبر المضيق نتيجة العملية الأمريكية المعلنة.

كما لم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل موسعة حول طبيعة «المهمة السرية» أو نطاقها العملياتي، الأمر الذي يجعل كثيراً من المعلومات المتداولة بشأنها مستنداً إلى التصريحات الرسمية الأمريكية في انتظار مزيد من التوضيحات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للحفاظ على أمن الملاحة البحرية في الخليج، حيث تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن ضمان انسياب التجارة العالمية وإمدادات الطاقة يمثل مصلحة دولية مشتركة.

في المقابل، ترفض إيران الاتهامات الأمريكية المتعلقة بتهديد الملاحة البحرية، وتؤكد أن وجودها العسكري في المنطقة يهدف إلى حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.