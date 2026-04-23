متحدث الحكومة: توفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية أولوية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها للتخفيف من تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال العمل على توفير السلع الأساسية وضمان تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، موضحًا أن التنسيق يتم عبر لجنة الأزمة، التي تناقش بشكل مستمر مختلف الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التداعيات الإقليمية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة تبذل جهودًا مضاعفة لاحتواء آثار الحرب الإقليمية الحالية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي الذي يساهم في توفير السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق.

وأضاف، أن هناك تعاونًا بين عدد من الجهات المعنية، تشمل وزارات التموين والداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، بهدف متابعة الأسواق وضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

ونوه محمد الحمصانى بأن جميع هذه الجهود تصب في إطار احتواء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على استمرار الرقابة من الجهات المختصة على الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرار السلع وتوافرها للمستهلكين.