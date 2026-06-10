الوادي الجديد تواصل دعم المنافذ الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لدعم منظومة المنافذ الحكومية بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي المحافظ، الهادفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار السلعي .

وأكدت المحافظة استمرار أعمال تطوير ودعم المنافذ التابعة للوحدات المحلية، من خلال زيادة كميات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والمنتجات المحلية المعروضة للمواطنين بشكل يومي، مع متابعة انتظام عمليات التشغيل والتوزيع لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف القرى والمراكز.

وتشهد المنافذ الحكومية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، نظرًا لما توفره من سلع متنوعة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الحرة، حيث تضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، تشمل الأرز والسكر والزيوت والمكرونة والبقوليات، إلى جانب الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

كما تواصل الوحدات المحلية التوسع في إنشاء نقاط بيع جديدة ودعم المنافذ المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية والقرى البعيدة، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بسهولة ويسر، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع دعم المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتحقيق الاستقرار السعري.

وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية حركة الأسواق بصورة مستمرة، للتأكد من توافر السلع وعدم وجود أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية.

وأكدت المحافظة استمرار جهودها في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على زيادة المعروض من المنتجات الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.