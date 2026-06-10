قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى في مدينة نصر
محمد القلاجي يفوز بالمركز الأول في مسابقة كربلاء الدولية للقرآن الكريم فرع البراعم
دعاء المذاكرة وتثبيت الحفظ.. بـ10 أدعية من القرآن لن تنسى بعد اليوم
أحمد موسى: الدولة تضمن استدامة أموال المعاشات لعقود مقبلة وتواصل تطوير منظومة التأمينات
دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
فيفا يجبر منتخبا في كأس العالم على تغيير قمصانه.. تفاصيل
ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا
القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة
ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة بين مجند وشخص أجنبي بمحطة مترو العباسية
ضياء رشوان: ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية
وفاة عم الفنان حميد الشاعري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مخاطر الولادة القيصرية على الأم والجنين.. ندوه بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٦/١٠ ندوة حول ( مخاطر الولادة القيصرية على الأم والجنين ) وذلك برعاية سعادة السفير / علاء يوسف -رئيس الهيئة عامة للاستعلامات وبتوجيهات اللواء الدكتور / تامر شمس الدين - رئيس قطاع الإعلام الداخلى و إشراف ا/ حمدى سعيد - رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد 
حاضر فى الندوة د/ بيشوى طلعت - مدير إدارة تنظيم الأسرة وبحضور د/ بسمة صلاح   - مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة بالخارجة 
حيث استهدفت الندوة المنتفعين من السيدات الحوامل والتمريض والرائدات الريفيات واستهلت ا/ غادة بصيط - اخصائى إعلام الندوة بالترحيب بالمشاركين والمحاضرين كما شرحت دور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية بخطورة التزايد السكانى وانعكاسه على تقديم الخدمات للمواطنين خاصة الخدمات الطبية كما أشارت إلى جهود الدولة فى بناء الإنسان المصرى منذ الصغر والذى يبدأ من مرحلة الجنين لذلك تقوم الدولة بتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية والحد من الولادة القيصرية غير المبررة والتى تعد مصر أولى دول العالم بنسبة ٧٠% من الولادات 
وذكر د/ بيشوى بأن هناك خطورة على الأم والطفل فى حالة الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية والتى لها مميزات كثيرة منها سرعة الاستشفاء وممارسة الحياة الطبيعية للأم وتجنب مشكلات التخدير أما مخاطر الولادة القيصرية فتتمثل فى وجود التصاقات فى أماكن الجرح ونزيف بعد الولادة وعدم اكتمال نمو الجنين وحدوث جلطات دموية  والالتهابات بالرحم 
وتطرق إلى الأسباب الطبية التى تستدعي إجراء القيصرية والتى تعد من العمليات الكبرى وهذه الأسباب تتعلق أحيانا بالأم مثل ضيق الحوض أو تتعلق بالجنين 
كما أشار الى ضرورة إجراء العملية بالتخدير النصفي وتجنب التخدير الكلى 
وفى نهاية الندوة أعلن عن مبادرة الولادة الطبيعية  الأولى مجانا بكافة مستشفيات الجمهورية كما أعلن عن مبادرة المحافظة لمكافأة الطبيب الذى يقوم بإجراء الولادة الطبيعية .
أدار اللقاء ا/ غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف ا/ أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام الوادى الجديد

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الطالبة نور

أدهشت الجميع.. الطالبة نور تخطف القلوب بمحاكاتها الرائعة للشيخ المنشاوي

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين تشيد بالمرأة المصرية: جدعة ومختلفة عن نساء العالم

الكركديه

رخيص ولذيذ .. ماذا يحدث عند تناول الكركديه فى الصيف؟

بالصور

لو عندك غازات .. 7 أعشاب تمحوها | تعرّف عليها

ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات؟
ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات؟
ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات؟

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرح البوسترات الفردية لمسلسل "underage"

ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage

في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد