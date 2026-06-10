مخاطر الولادة القيصرية على الأم والجنين.. ندوه بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٦/١٠ ندوة حول ( مخاطر الولادة القيصرية على الأم والجنين ) وذلك برعاية سعادة السفير / علاء يوسف -رئيس الهيئة عامة للاستعلامات وبتوجيهات اللواء الدكتور / تامر شمس الدين - رئيس قطاع الإعلام الداخلى و إشراف ا/ حمدى سعيد - رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد

حاضر فى الندوة د/ بيشوى طلعت - مدير إدارة تنظيم الأسرة وبحضور د/ بسمة صلاح - مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة بالخارجة

حيث استهدفت الندوة المنتفعين من السيدات الحوامل والتمريض والرائدات الريفيات واستهلت ا/ غادة بصيط - اخصائى إعلام الندوة بالترحيب بالمشاركين والمحاضرين كما شرحت دور قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية بخطورة التزايد السكانى وانعكاسه على تقديم الخدمات للمواطنين خاصة الخدمات الطبية كما أشارت إلى جهود الدولة فى بناء الإنسان المصرى منذ الصغر والذى يبدأ من مرحلة الجنين لذلك تقوم الدولة بتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية والحد من الولادة القيصرية غير المبررة والتى تعد مصر أولى دول العالم بنسبة ٧٠% من الولادات

وذكر د/ بيشوى بأن هناك خطورة على الأم والطفل فى حالة الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية والتى لها مميزات كثيرة منها سرعة الاستشفاء وممارسة الحياة الطبيعية للأم وتجنب مشكلات التخدير أما مخاطر الولادة القيصرية فتتمثل فى وجود التصاقات فى أماكن الجرح ونزيف بعد الولادة وعدم اكتمال نمو الجنين وحدوث جلطات دموية والالتهابات بالرحم

وتطرق إلى الأسباب الطبية التى تستدعي إجراء القيصرية والتى تعد من العمليات الكبرى وهذه الأسباب تتعلق أحيانا بالأم مثل ضيق الحوض أو تتعلق بالجنين

كما أشار الى ضرورة إجراء العملية بالتخدير النصفي وتجنب التخدير الكلى

وفى نهاية الندوة أعلن عن مبادرة الولادة الطبيعية الأولى مجانا بكافة مستشفيات الجمهورية كما أعلن عن مبادرة المحافظة لمكافأة الطبيب الذى يقوم بإجراء الولادة الطبيعية .

أدار اللقاء ا/ غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف ا/ أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام الوادى الجديد