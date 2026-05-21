مجمع إعلام الوادي الجديد يناقش ترشيد الاستهلاك بمشاركة الأوقاف وجهاز التعمير |صور

منصور ابوالعلمين

عقد مجمع اعلام الوادى الجديد ندوة موسعة، بالتنسيق مع جهاز تعمير الوادي الجديد، شارك فيها العاملون بالجهاز من الإدارات والأقسام المختلفة، وعدد من العاملين بمديرية الأوقاف، وبحضور المهندسة أماني حسين صالح مدير عام المشروعات بالجهاز.

يأتي هذا في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. صرّح بذلك جريس شنودة، الإعلامي بمجمع الإعلام، موضحًا أهداف الندوة، ومؤكدًا دور المواطن في مساندة الدولة لتخطي هذه الأزمات. وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك لم يعد مجرد سلوك فردي، بل أصبح ضرورة وطنية تتطلب تضافر الجهود المجتمعية لنشر ثقافة الوعي والمسؤولية.

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الأوقاف، أن ترشيد الاستهلاك يُعد مسؤولية دينية ووطنية، حثت عليها التعاليم الدينية التي تدعو إلى الاعتدال وعدم الإسراف، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الموارد وحسن استغلالها يعكس وعيًا مجتمعيًا، ويسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح فضيلته، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، أن الإسلام دعا إلى التوازن في الإنفاق والاستهلاك، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة الترشيد داخل الأسرة وبيئة العمل.

وفي السياق ذاته، تحدث أ.د جمال حسن، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة – جامعة الوادي الجديد، مؤكدًا أن الاستهلاك الواعي أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.

وتناول بالتفصيل مفهوم الاستهلاك الواعي، والتحديات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن، ودور الفرد في مواجهة أنماط الاستهلاك الخاطئة، إلى جانب أهمية تحديد الأولويات في الاستهلاك وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات وبين الدخل والإنفاق، موضحًا المردود الإيجابي لتخطيط الاستهلاك على الفرد والمجتمع.

وأوصى المشاركون بضرورة تخصيص جزء من الخطب والدروس الدينية في المساجد والكنائس للحديث عن أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره على الفرد والمجتمع.

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة، الإعلامي بمجمع الإعلام، تحت إشراف أزهار عبدالعزيز، مدير إدارة إعلام الوادي الجديد.

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

