مواصفات اكس بنج جي9 موديل 2026 الجديدة

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

اكس بنج جي9 موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكس بنج جي9 موديل 2026، وتنتمي بنج جي9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اكس بنج جي9 موديل 2026

اكس بنج جي9 موديل 2026

تستمد سيارة اكس بنج جي9 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وتنتج قوة 405 حصان، وعزم دوران 717 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 98 كيلوووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 520 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات اكس بنج جي9 موديل 2026

اكس بنج جي9 موديل 2026

تمتلك سيارة اكس بنج جي9 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه .

اكس بنج جي9 موديل 2026

ويوجد بـ اكس بنج جي9 موديل 2026 أيضا، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر اكس بنج جي9 موديل 2026

اكس بنج جي9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اكس بنج جي9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 150 ألف جنيه .