سيات ابيزا 2027 الهاتشباك تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

سيات ابيزا موديل 2027 الجديدة

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيات ابيزا موديل 2027 ، وتنتمي ابيزا لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد سيات ابيزا موديل 2027

تأتى سيارة سيات ابيزا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4059 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1447 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2564 مم .

محرك سيات ابيزا موديل 2027

تستمد سيارة سيات ابيزا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سيات ابيزا موديل 2027

تمتلك سيارة سيات ابيزا موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزى للابواب .

وسائل الأمان بـ سيات ابيزا موديل 2027

زودت سيارة سيات ابيزا موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

أسعار سيات ابيزا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 368 ألف جنيه .