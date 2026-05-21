إسرائيل تطلق سراح اثنين من كوريا الجنوبية مشاركين في إسطول الصمود

أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق سراح اثنين من رعاياها كانت القوات الإسرائيلية قد احتجزتهما على متن أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى قطاع غزة.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ عن المتحدثة باسم البيت الأزرق الرئاسي، كانج يو جونج، قولها، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة الكورية بذلت جهودا دبلوماسية حثيثة لتأمين إطلاق سراح رعاياها المحتجزين لدى إسرائيل.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، قد اتهم إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الأسطول لم يكن في المياه الإقليمية الإسرائيلية وقت احتجازه.

وفي انتقاد علني نادر لدولة أجنبية، قال لي إن إسرائيل "تجاوزت الحدود" باحتجازها للكوريين الجنوبيين، الذين لم يخالفوا أي قواعد دولية.