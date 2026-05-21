لبنان: غارات وقصف إسرائيلي يستهدفان بلدات في صور ومرجعيون وبنت جبيل

شهد الجنوب اللبناني تصعيدًا ميدانيًا، اليوم الخميس، حيث أغار الطيران المُسيّر الإسرائيلي على الطريق بين بلدتي طورا وجناتا في قضاء صور، فيما استهدف القصف المدفعي بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام، تزامنًا مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة داخل البلدة، وسط تحليق للطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى في أجواء المنطقة.

وفي صور، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة طيردبا في قضاء صور، وامتد التصعيد ليشمل بلدات عدة في قضاء بنت جبيل، حيث نفذ غارات على بلدات ياطر وصربين وحداثا، إلى جانب استهداف بلدتي كفردونين وفرون،

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة زبقين في قضاء صور.