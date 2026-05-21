جوتيريش يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي الوضع في مضيق هرمز

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا خلاله الوضع في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد الأمين العام، خلال الاتصال، التأكيد على دعوته بشأن ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز وأهمية جهود تلبية الاحتياجات الإنسانية على المستوى الدولي بما في ذلك التحديات الناشئة مثل تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من المناطق.

كما ناقش الأمين العام ووزير الخارجية الأمريكي العمل المهم الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي. وتحدث الأمين العام عن عملية اختيار المدير التنفيذي المقبل أو المديرة التنفيذية للبرنامج خلفا لـ "سيندي ماكين" (الولايات المتحدة) التي أعلنت في فبراير نيتها مغادرة المنصب لأسباب صحية.

من ناحية أخرى يجرى "جان أرنو" المبعوث الشخصي للأمين العام للأزمة في الشرق الأوسط وتبعاتها مشاورات في نيويورك بعد أن زار كلا من باكستان وتركيا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن "أرنو" يظل ملتزما بتقديم الدعم - بالسبل العملية - لجميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى تسوية شاملة.