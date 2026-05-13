قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة
دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور
شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة
العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا
وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار
بريطانيا تتحرك ضد التدخلات الخارجية.. والملك تشارلز يكشف عن قوانين مرتقبة
عندما يخسر الزمالك ذهابًا بهدف تبدأ الحكاية.. ريمونتادا أفريقية تتجدد أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
وزير السياحة: نمو 20% في أعداد السائحين خلال 2025.. ونائبة: لا بد من خلق إجراءات محفزة للاستثمار
رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة
التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية
خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو
تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“التنشئة الأسرية وحقوق الأبناء” في ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نفذت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم "الأربعاء"، ندوة بعنوان ( التنشئة الأسرية وحقوق الأبناء) حاضر فيها الشيخ ممدوح على عبدالغني، مدير الدعوة بمنطقة الوعظ، ود بيشوى طلعت، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالشئون الصحية.

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام حيث رحبت بالسادة الحضور، وذكرت أن الحملة الإعلامية  تناقش قضايا السكان من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والدينية حيث أن الدولة تستهدف بناء الإنسان المصرى وكذلك الحد من التزايد السكانى الذى يلتهم معدلات التنمية.

من جانبه تحدث الشيخ ممدوح عن اهتمام الإسلام بالأسرة من خلال مشروعية الزواج والذى وصفه الله سبحانه بالميثاق الغليظ.

وأكد أن الأسرة لها الدور الأكبر والأساسى فى تربية الأبناء، مشيرا إلى أن حقوق الأبناء تبدأ من الاختيار السليم للأم والأب وكذلك الرعاية السليمة للأبناء من خلال توفير المأكل والمشرب والتعليم والتربية على المبادئ الدينية، بالإضافة إلى الرعاية النفسية وتعلمهم  إدارة أعباء الحياة.

فى سياق متصل أكد د. بيشوى أن هدف تنظيم الأسرة هو رعاية الأبناء والأم على حد سواء وذلك من خلال المباعدة بين الولادة والأخرى على الأقل ٣ سنوات حتى تستطيع الأم رعاية مولودها وتعويض مخزون العناصر الغذائية التى فقدتها أثناء الحمل والرضاعة.

واستعرض المخاطر المتوقعة للحمل المتكرر التى تتعرض لها الأم والجنين، مؤكدا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة المتوفرة بالمجان فى كل مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار إلى مخاطر الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية لذلك تشجع الدولة على ذلك بإعلان مبادرة الولادة الطبيعية الأولى بالمجان ومنح حوافز للأطباء الذين يقومون بإجراء ولادة طبيعية .

ياتي ذلك انطلاقا من الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بقضايا السكان برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجهيات اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد، مدير إدارة إعلام الوادى الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

عيدميلاد لميس الحديدي

«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

ترشيحاتنا

السفير البابوي يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني

السفير البابوي بمصر يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالجيزة | صور

جانب من الفعالية

معًا من أجل بيئة عمل منتجة.. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة العنف الوظيفي

جولة تفقدية موسعة

إحالة للتحقيق ومكافأة.. نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالبحر الأحمر

بالصور

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد