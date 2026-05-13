“التنشئة الأسرية وحقوق الأبناء” في ندوة بإعلام الوادي الجديد

نفذت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم "الأربعاء"، ندوة بعنوان ( التنشئة الأسرية وحقوق الأبناء) حاضر فيها الشيخ ممدوح على عبدالغني، مدير الدعوة بمنطقة الوعظ، ود بيشوى طلعت، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالشئون الصحية.

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام حيث رحبت بالسادة الحضور، وذكرت أن الحملة الإعلامية تناقش قضايا السكان من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والدينية حيث أن الدولة تستهدف بناء الإنسان المصرى وكذلك الحد من التزايد السكانى الذى يلتهم معدلات التنمية.

من جانبه تحدث الشيخ ممدوح عن اهتمام الإسلام بالأسرة من خلال مشروعية الزواج والذى وصفه الله سبحانه بالميثاق الغليظ.

وأكد أن الأسرة لها الدور الأكبر والأساسى فى تربية الأبناء، مشيرا إلى أن حقوق الأبناء تبدأ من الاختيار السليم للأم والأب وكذلك الرعاية السليمة للأبناء من خلال توفير المأكل والمشرب والتعليم والتربية على المبادئ الدينية، بالإضافة إلى الرعاية النفسية وتعلمهم إدارة أعباء الحياة.

فى سياق متصل أكد د. بيشوى أن هدف تنظيم الأسرة هو رعاية الأبناء والأم على حد سواء وذلك من خلال المباعدة بين الولادة والأخرى على الأقل ٣ سنوات حتى تستطيع الأم رعاية مولودها وتعويض مخزون العناصر الغذائية التى فقدتها أثناء الحمل والرضاعة.

واستعرض المخاطر المتوقعة للحمل المتكرر التى تتعرض لها الأم والجنين، مؤكدا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة المتوفرة بالمجان فى كل مراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار إلى مخاطر الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية لذلك تشجع الدولة على ذلك بإعلان مبادرة الولادة الطبيعية الأولى بالمجان ومنح حوافز للأطباء الذين يقومون بإجراء ولادة طبيعية .

ياتي ذلك انطلاقا من الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بقضايا السكان برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجهيات اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وإشراف حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد، مدير إدارة إعلام الوادى الجديد.