الحكومة: تكثيف الجهود لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها المكثفة للحد من تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال تأمين السلع الأساسية وضمان توافرها لتلبية احتياجات المواطنين.

تأمين احتياجات السوق

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الحكومة تعمل عبر لجنة أزمات متخصصة تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع وتضع الإجراءات اللازمة لمواكبة المتغيرات الإقليمية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الدولة تعتمد على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الإمدادات، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من أي اضطرابات أو نقص في المعروض.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات التموين والداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة الأسواق بشكل دقيق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

ارتفاعات غير مبررة

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن هذه الجهود تستهدف احتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مع استمرار توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الرقابة على الأسواق مستمرة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل دائم.