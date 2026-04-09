الحمصاني: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير مخزون إستراتيجي من السلع والمواد البترولية

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن الجهود التي أسهمت فيها مصر والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي تكلّلت بالاتفاق على تنفيذ الهدنة واستمرارها خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن تنتهي الحرب تماما بصورة دائمة.

وأضاف الحمصاني- في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم /الخميس/- أن استقرار الأوضاع ستؤدي تدريجيا خلال الأشهر والأسابيع المقبلة إلى عودة الوضع في المنطقة إلى ما قبل الحرب، مع انعكاس ذلك على استقرار معدلات الملاحة والأسعار، خاصة أسعار الوقود.

أشار إلى أن هذه المؤشرات لا تؤثر فقط على مصر، بل تنعكس إيجابيا على جميع دول المنطقة والعالم التي عانت من تداعيات الحرب.

وأكد الحمصاني أن ذلك يساعد الحكومة على امتصاص التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب وتحسين المؤشرات العامة للأوضاع في البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حث على أهمية تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية والمواد البترولية والغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذه التوجيهات كانت محل اهتمام الحكومة قبل الحرب وخلال العامين الماضيين.

وأوضح أن الحكومة عملت على تكوين المخزون الاستراتيجي بشكل فعال، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المخزون الحالي متوفر ولا نواجه أي نقصا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها لتخفيض استهلاك الطاقة وترشيد الوقود، مبينا في الوقت نفسه أن مجلس الوزراء يواصل تقييم الأوضاع فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.