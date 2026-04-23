رئيس الوزراء: افتتاح 104 مصانع بالمنطقة الاقتصادية حتى الآن.. ومعظم إنتاجنا الجديد بديل للمستورد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، مشيرا الى أنه يقوم بزيارة كل 3 أشهر علي الاقل للمصانع .

وقدم رئيس الوزراء التهاني لرئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتابع رئيس الوزراء أن جولته اليوم شملت افتتاح 9 مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا أن هناك ١٠٤ مصانع تم افتتاحها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنه افتتح مصانع نسيج وأدوية بلاستيك وأدوات منزلية، وأغلب هذه المشروعات كانت الدولة تستورد منتجاتها.