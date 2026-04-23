9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

أثار رجل تركي يُدعى معراج إرول، يبلغ من العمر 54 عامًا، جدلًا واسعًا بعد إقدامه على حفر قبره بيديه داخل إحدى مقابر محافظة كارابوك، مبررًا ذلك بتعرضه لسلسلة من الحوادث الخطيرة التي كادت تودي بحياته.

وأوضح أنه نجا من تسعة مواقف مختلفة، شملت حوادث سير، وكسرًا في العمود الفقري، وهجوم دب، إضافة إلى ثلاث نوبات قلبية ولسعات نحل أدخلته في غيبوبة.

وأكد أنه يشعر بقرب أجله، ما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة الاستباقية، وقد أبلغ أسرته بنيته استكمال تجهيز القبر، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

