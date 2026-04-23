سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس مساراً تصاعدياً جديداً، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف البنوك العاملة في مصر مقارنة بأسعار الأمس، لتكسر حاجز الـ 52 جنيهاً في عدد من المصارف.

وجاءت أسعار الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.94 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الصرف عند 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فقد بلغ سعر الصرف 52.00 جنيها للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل الدولار 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في مصرف إتش إس بي سي (HSBC) نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الدولار إلى 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

وسجل بنك (QNB) الأهلي 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

أما في بنك الكويت الوطني (NBK)، فقد سجل السعر 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل الدولار 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الصرف في بنك البركة 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

وبناءً على هذه التحديثات، سجلت بنوك (قناة السويس، التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي) أعلى سعر لبيع الدولار في مصر اليوم عند مستوى 52.10 جنيه.

وفي المقابل، جاء أقل سعر للدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي بسعر 51.83 جنيه للبيع.