قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
تسبب نزيف داخلي.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
إنقاذ 404 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل طبرق الليبية في عملية بحرية واسعة
صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. اعرف كيفية أدائها
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات
هل سداد الديون قبل الحج واجب؟.. الإفتاء توضح
مصـ رع شخص وإصابة 14 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس مساراً تصاعدياً جديداً، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف البنوك العاملة في مصر مقارنة بأسعار الأمس، لتكسر حاجز الـ 52 جنيهاً في عدد من المصارف.

وجاءت أسعار الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.94 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الصرف عند 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فقد بلغ سعر الصرف 52.00 جنيها للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل الدولار 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في مصرف إتش إس بي سي (HSBC) نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الدولار إلى 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

وسجل بنك (QNB) الأهلي 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

أما في بنك الكويت الوطني (NBK)، فقد سجل السعر 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل الدولار 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الصرف في بنك البركة 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

وبناءً على هذه التحديثات، سجلت بنوك (قناة السويس، التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي) أعلى سعر لبيع الدولار في مصر اليوم عند مستوى 52.10 جنيه.

وفي المقابل، جاء أقل سعر للدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي بسعر 51.83 جنيه للبيع.

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه
الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه
الكنتالوب.. فوائد و اضرار لجسمك لا تعلمها عنه

طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة
طريقة عمل أصابع الكنافة المقرمشة في البيت بسهولة

