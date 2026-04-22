المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع كبير في أسعار المكرونة.. وزيادة في أسعار الزيوت والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بين التراجع والزيادة

رانيا أيمن

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، 22 أبريل، حالة من التباين الواضح في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي حين سجلت بعض السلع الاستراتيجية، مثل الزيوت والشاي، ارتفاعات ملحوظة، فكان هناك تراجع أيضاً لبعض السلع وفي مقدمتها المكرونة والبيض وبعض البقوليات، مما يعكس حركة العرض والطلب الحالية.
 

ووفقاً لآخر تحديث في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد جاءت أسعار السلع اليوم كالتالي:

سلع سجلت تراجعاً 
وكانت المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) أكثر السلع انخفاضاً اليوم، حيث سجلت الانخفاض الأكبر في السوق لتصل إلى 23.60 جنيه، بتراجع قدره 4.03 جنيه وبنسبة هبوط بلغت 14.59%.

وفي السياق ذاته، تراجعت المكرونة السائبة بنسبة 1.01% لتسجل 25.61 جنيه للكيلو.
 

كما شهدت أسعار البيض استقراراً يميل إلى التراجع الطفيف، حيث سجلت كرتونة البيض العادي 134.56 جنيه (بانخفاض قدره 0.04%)، وتراجعت كرتونة البيض البلدي إلى 142.93 جنيه (بانخفاض 0.08%).
وطالت الانخفاضات أيضاً بعض أنواع البقوليات، حيث تراجع سعر الفول المعبأ العادي بنسبة 1.11% مسجلاً 61.55 جنيه، منخفضاً بقيمة 69 قرشاً للكيلو.
ثانياً: سلع شهدت ارتفاعاً  
وعلى الجانب الآخر، شهدت سلع أخرى زيادات ملحوظة أثرت على مؤشر الأسعار، وجاء في مقدمتها الشاي، حيث قفز سعر الكيلو بنسبة 3.05% مسجلاً 234.78 جنيه، بزيادة بلغت نحو 6.94 جنيه مقارنة بمتوسط أسعاره.
كما سجلت الزيوت النباتية ارتفاعات متفاوتة؛ إذ ارتفع لتر زيت عباد الشمس بنسبة 2.03% مسجلاً متوسط سعر 96.87 جنيه (بزيادة 1.93 جنيه)، بينما ارتفع لتر زيت الذرة بنسبة 1.51% مسجلاً 116 جنيهاً (بزيادة 1.72 جنيه).
وشهد العدس الأصفر المعبأ زيادة بنسبة 4.32% ليصل إلى 69.75 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.89 جنيه.
 

 ثالثاً: استقرار نسبي في السلع الاستراتيجية**
أما بالنسبة للسلع الأساسية التي لا غنى عنها في أي بيت مصري، فقد أظهرت تماسكاً ملحوظاً مع تحركات سعرية طفيفة للغاية (أقل من 1%)، وجاءت كالتالي:
الأرز المعبأ: سجل 34.79 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 35 قرشاً (نحو 1.02%).
السكر المعبأ: سجل 34.85 جنيه للكيلو، بزيادة 29 قرشاً فقط (0.84%).
الدقيق المعبأ: حافظ على استقراره مسجلاً 25.35 جنيه، بزيادة طفيفة لا تتعدى 11 قرشاً (0.44%).

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ألمانيا تحث إيران على اغتنام محادثات السلام مع واشنطن

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر

النمسا تؤكد دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء

أرشيفية

مسؤول باكستاني: تلقينا إشارات إيجابية من إيران بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد