تراجع كبير في أسعار المكرونة.. وزيادة في أسعار الزيوت والشاي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بين التراجع والزيادة

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، 22 أبريل، حالة من التباين الواضح في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي حين سجلت بعض السلع الاستراتيجية، مثل الزيوت والشاي، ارتفاعات ملحوظة، فكان هناك تراجع أيضاً لبعض السلع وفي مقدمتها المكرونة والبيض وبعض البقوليات، مما يعكس حركة العرض والطلب الحالية.



ووفقاً لآخر تحديث في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد جاءت أسعار السلع اليوم كالتالي:

سلع سجلت تراجعاً

وكانت المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) أكثر السلع انخفاضاً اليوم، حيث سجلت الانخفاض الأكبر في السوق لتصل إلى 23.60 جنيه، بتراجع قدره 4.03 جنيه وبنسبة هبوط بلغت 14.59%.

وفي السياق ذاته، تراجعت المكرونة السائبة بنسبة 1.01% لتسجل 25.61 جنيه للكيلو.



كما شهدت أسعار البيض استقراراً يميل إلى التراجع الطفيف، حيث سجلت كرتونة البيض العادي 134.56 جنيه (بانخفاض قدره 0.04%)، وتراجعت كرتونة البيض البلدي إلى 142.93 جنيه (بانخفاض 0.08%).

وطالت الانخفاضات أيضاً بعض أنواع البقوليات، حيث تراجع سعر الفول المعبأ العادي بنسبة 1.11% مسجلاً 61.55 جنيه، منخفضاً بقيمة 69 قرشاً للكيلو.

ثانياً: سلع شهدت ارتفاعاً

وعلى الجانب الآخر، شهدت سلع أخرى زيادات ملحوظة أثرت على مؤشر الأسعار، وجاء في مقدمتها الشاي، حيث قفز سعر الكيلو بنسبة 3.05% مسجلاً 234.78 جنيه، بزيادة بلغت نحو 6.94 جنيه مقارنة بمتوسط أسعاره.

كما سجلت الزيوت النباتية ارتفاعات متفاوتة؛ إذ ارتفع لتر زيت عباد الشمس بنسبة 2.03% مسجلاً متوسط سعر 96.87 جنيه (بزيادة 1.93 جنيه)، بينما ارتفع لتر زيت الذرة بنسبة 1.51% مسجلاً 116 جنيهاً (بزيادة 1.72 جنيه).

وشهد العدس الأصفر المعبأ زيادة بنسبة 4.32% ليصل إلى 69.75 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.89 جنيه.



ثالثاً: استقرار نسبي في السلع الاستراتيجية**

أما بالنسبة للسلع الأساسية التي لا غنى عنها في أي بيت مصري، فقد أظهرت تماسكاً ملحوظاً مع تحركات سعرية طفيفة للغاية (أقل من 1%)، وجاءت كالتالي:

الأرز المعبأ: سجل 34.79 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 35 قرشاً (نحو 1.02%).

السكر المعبأ: سجل 34.85 جنيه للكيلو، بزيادة 29 قرشاً فقط (0.84%).

الدقيق المعبأ: حافظ على استقراره مسجلاً 25.35 جنيه، بزيادة طفيفة لا تتعدى 11 قرشاً (0.44%).