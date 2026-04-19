تراجع أسعار الزيوت والشاي.. والأرز يستقر عند 34 جنيها للكيلو .. أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأحد، الموافق 19 من إبريل 2026، حالة من التباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث مالت معظم المؤشرات السعرية نحو الانخفاض، مدفوعة بتراجع أسعار الزيوت والشاي وبعض أصناف المكرونة، بينما سجلت مجموعة البيض والأرز ارتفاعات طفيفة.

ووفقاً لآخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية فقد جاءت أسعار السلع اليوم كالتالي:

سجل الأرز المعبأ متوسط سعر بلغ 34.83 جنيه للكيلو، محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.09% وبقيمة بلغت 3 قروش فقط، في حين تراوحت أسعاره بين 31.23 جنيه كحد أدنى و38.39 جنيه كحد أقصى.

وفي قطاع البقوليات، سجل الفول المعبأ تراجعاً ليسجل 63.18 جنيه للكيلو بنسبة انخفاض بلغت 2.03%.

كما شهدت أسعار العدس المعبأ الصحيح تبايناً واضحاً حيث استقر متوسط سعره عند 70.21 جنيه، بينما سجل العدس الأصفر المعبأ ارتفاعاً ليصل إلى 70.39 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 3.82 جنيه.

أما قطاع الزيوت فقد شهد انفراجة سعرية واضحة، حيث تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس ليسجل 97.53 جنيه بنسبة انخفاض بلغت 2.87%، كما هبط سعر لتر زيت الذرة إلى 114.53 جنيه.

وبالانتقال إلى السكر المعبأ، فقد سجل انخفاضاً بنسبة 4.58% ليصل متوسط سعره إلى 34.55 جنيه، وتراجع الدقيق المعبأ ليسجل 25.47 جنيه للكيلو.

وفيما يخص أسعار المكرونة، فقد سجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام تراجعاً ملحوظاً بنسبة 15.43% ليصل سعر العبوة إلى 24.07 جنيه، بينما سجل الكيلو المعبأ 28.02 جنيه، والمكرونة السائبة 25.92 جنيه للكيلو.

وفي قطاع المشروبات، شهد الشاي انخفاضاً ملموساً بقيمة 12.23 جنيه في الكيلو ليسجل 235.8 جنيه، كما تراجعت العبوات الصغيرة حيث سجلت عبوة شاي العروسة 40 جرام 10.41 جنيه، وعبوة شاي ليبتون 40 جرام 12.42 جنيه.

وعلى صعيد قطاع البروتين، سجلت أسعار البيض تحركات نحو الصعود، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض ليصل إلى 137.37 جنيه بزيادة قدرها 2.15 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 145.51 جنيه. وعلى مستوى الأسعار الفردية، سجلت البيضة البيضاء 5.06 جنيه، والبيضة الحمراء 5.18 جنيه، في حين سجلت البيضة البلدي 5.48 جنيه، وسط ترقب من المستهلكين لاستقرار الأسعار في الأيام المقبلة.