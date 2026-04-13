الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع السكر والزيت وارتفاع البيض.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر الإثنين 13 أبريل 2026 حالة من التباين بين الانخفاض والارتفاع، حيث تراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية، على رأسها السكر والزيوت والدقيق، بينما ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، وفقًا لآخر متوسطات الأسعار المعلنة بالأسواق.

ويزداد بحث المواطنين يوميًا عن أسعار السلع الأساسية اليوم، خاصة أسعار الأرز والسكر والزيت والبيض، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية.

تراجع أسعار السكر والزيوت اليوم

سجل سعر السكر المعبأ اليوم متوسط 35.24 جنيه للكيلو، منخفضًا بقيمة 1.75 جنيه بنسبة 4.73%، مقارنة بالفترة السابقة.

كما انخفض سعر زيت عباد الشمس ليسجل 95.43 جنيه للتر، بتراجع قدره 3.44 جنيه بنسبة 3.48%، فيما سجلت بعض الأصناف متوسط 88.93 جنيه للتر بانخفاض قوي وصل إلى 10.05%.

وسجل زيت الذرة متوسط 114.94 جنيه للتر، متراجعًا بقيمة 0.47 جنيه بنسبة 0.41%.

أسعار الأرز والدقيق والمكرونة اليوم

سكر

بلغ سعر الأرز المعبأ اليوم نحو 34.98 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف بلغت قيمته 0.04 جنيه بنسبة 0.11%.

في المقابل، سجل الدقيق المعبأ متوسط 26.53 جنيه للكيلو، منخفضًا بنسبة 4.19%.

أما المكرونة المعبأة فسجلت 28.10 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر المكرونة السائبة نحو 26.60 جنيه للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم في الأسواق

اسعار البقوليات

جاءت أسعار البقوليات اليوم كالتالي:

  • الفول المعبأ: 62.22 جنيه للكيلو
  • الفول المجروش: 60.17 جنيه للكيلو
  • العدس الصحيح: 67.56 جنيه للكيلو
  • العدس الأصفر: 67.21 جنيه للكيلو

وسجلت معظم أسعار البقوليات تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار البيض اليوم في مصر

شهدت أسعار البيض اليوم ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت:

  • كرتونة البيض: 142.59 جنيه
  • البيض الأبيض: 5.27 جنيه للبيضة
  • البيض الأحمر: 5.38 جنيه للبيضة
  • كرتونة البيض البلدي: 151.64 جنيه
  • البيضة البلدي: 5.67 جنيه

وجاءت الزيادة في كرتونة البيض بقيمة 2.79 جنيه بنسبة 2%.

أسعار الشاي اليوم

تراجعت أسعار الشاي بشكل واضح، حيث سجل:

  • شاي العروسة 40 جم: 10.55 جنيه
  • شاي ليبتون 40 جم: 12.29 جنيه
  • الشاي بالكيلو: 235.22 جنيه

وسجل الشاي انخفاضًا سنويًا بقيمة 16.72 جنيه بنسبة 6.64%.

