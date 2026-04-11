وزير المالية: 39% زيادة في دعم الكهرباء و10% لـ السلع التموينية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي ١٢٪

قال الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إنه تم تخصيص ١٧٥,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٠٪ ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مواطن، و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من ٤,٧ مليون أسرة.

أوضح وزير المالية، أنه تم تخصيص ١٠٤,٢ مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي ٣٩٪ لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٤,٦ مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.

قال الوزير، إنه تم توفير ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.