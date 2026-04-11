الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الزراعة تعلن الطوارئ قبل شم النسيم.. رقابة مشددة وسلع مخفضة وحدائق جاهزة

وزارة الزاعة
شيماء مجدي

مع اقتراب احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد، كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، سواء من خلال تشديد الرقابة على الأسواق أو رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات التابعة لها في مختلف المحافظات. 

احتفالات شم النسيم

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جاهزيتها الكاملة لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد الأسبوع المقبل، من خلال خطة متكاملة تستهدف التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لزائري حدائق الحيوان الإقليمية التابعة لها بمختلف المحافظات.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد داخل القطاعات المعنية الوزارة، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على جميع منافذ تداول المنتجات الغذائية، بما يشمل اللحوم والدواجن بمختلف أنواعها، وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وشملت التوجيهات تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية تعمل على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف أولًا بأول، مع تفعيل نظم النوبتجيات داخل الإدارات الزراعية وربطها بغرف العمليات بالمحافظات، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

الرقابة بالمجازر

وأكد الوزير استمرار الرقابة بالمجازر الحكومية، سواء الرئيسية أو القروية، وأعمال التفتيش على اللحوم، لضمان تشديد الرقابة على أعمال الذبح والتداول.

السلع الغذائية 

ودفعت الوزارة بكميات كبيرة من السلع الغذائية عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، التابعة لمديريات الزراعة والإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج والزراعات المحمية، حيث تشمل هذه السلع الأسماك المدخنة والمجمدة، واللحوم والدواجن، والخضر والفاكهة، ومنتجات الألبان، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت وزارة الزراعة استمرارها في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ميدانيا، لضمان توفير منتجات آمنة وخدمات متميزة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

استعدادات الحدائق

وأشارت إلى الانتهاء من استعداداتها لاستقبال المواطنين بحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، وحديقة الأسماك بالزمالك، وتعزيز أعداد الأطباء البيطريين، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، مع فتح الحدائق مبكرا وتنظيم الدخول والخروج لمنع التكدس، إلى جانب خطة لمواجهة الزحام تضمنت زيادة البوابات وتوفير الإسعافات الأولية ومنافذ البيع.

كما نفذت الوزارة أعمال تطوير وصيانة بهذه الحدائق، شملت زيادة المسطحات الخضراء، وتحسين الخدمات ودورات المياه، وتركيب لوحات إرشادية، وتنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للزوار.

وأوضحت أن الحدائق بالمحافظات تمثل متنفسا مهما للمواطنين، وأكدت اتخاذ إجراءات مشددة لضمان سلامة الزوار، من خلال تنظيم الحركة ومنع التكدس وانتشار فرق الأمن، بما يضمن قضاء أوقات آمنة وممتعة خلال فترة الأعياد.

في سياق متصل، كانت الوزارة قد أعلنت عن بدء الافتتاح التجريبي لمعرض زهور الربيع 2026 بالمتحف الزراعي بالدقي،  يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري بشكل جزئي، مشاركةً في احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، ولإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالمعرض والمتحف بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك كمرحلة أولى تسبق الافتتاح الرسمي المقرر له يوم الخميس الموافق 16 أبريل، والذي سيشهد حضوراً رفيع المستوى لعدد من السادة الوزراء والمسؤولين.

عيد القيامة المجيد

