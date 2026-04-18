تراجع أسعار الزيت والبيض والأرز في الأسواق اليوم السبت 18 أبريل

تشهد الأسواق المحلية حالة من التغيرات اليومية في أسعار السلع الأساسية، في ظل تأثرها بحركة العرض والطلب وتكلفة الإنتاج.

وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم السبت 18 أبريل 2026 حالة من الانخفاض الملحوظ في معظم الأصناف،

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية فقد جاءت أسعار السلع الأساسية اليوم كالتالي:

شهد سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم تراجعًا جديدًا ليصل إلى 34.8 جنيه، بانخفاض قدره 0.44 جنيه.

كما سجل سعر كيلو السكر المعبأ تراجعًا ليصل إلى 36.21 جنيه، بنسبة هبوط بلغت 4.89%.

وفي قطاع الزيوت، انخفض سعر زيت عباد الشمس ليصل إلى متوسط 100.41 جنيه للتر، بتراجع قدره 4.84 جنيه، بينما سجل زيت الذرة متوسط سعر 115.97 جنيه للتر.

وفيما يخص الدقيق المعبأ، فقد سجل الكيلو 26.87 جنيه بتراجع طفيف قدره 0.3 جنيه.

وبالنسبة لأسعار البقوليات، سجل الفول المعبأ 64.49 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 0.71 جنيه، بينما قفز سعر الفول المجروش ليصل إلى 67.15 جنيه.

وشهد العدس الأصفر المعبأ استقرارًا عند 66.57 جنيه للكيلو، في حين سجل العدس الصحيح متوسط سعر بين 62.92 و69.86 جنيه للكيلو.

وفي قطاع المكرونة والبيض، سجلت المكرونة المعبأة (كيلو) 28.46 جنيه، بينما سجلت العبوة 400 جرام 22.33 جنيه.

وبالنسبة لأسعار البيض، فقد تراجعت الكرتونة لتسجل 135.22 جنيه، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي 144.11 جنيه.

وعلى مستوى السعر الفردي، فقد سجلت البيضة الواحدة (أبيض وأحمر) متوسط ما بين 5 جنيه و5.12 جنيه.

وفيما يخص أسعار الشاي، سجل سعر كيلو الشاي 248.03 جنيه بتراجع قدره 2.32 جنيه.

وسجلت عبوة شاي العروسة (40 جرام) 11.02 جنيه، بينما سجلت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) 12.9 جنيه.