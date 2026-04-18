مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
براعم سيتي كلوب يتألقون في الكيك بوكسنج ويحصدون 18 ذهبية في الجمباز
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الزيت والبيض والأرز في الأسواق اليوم السبت 18 أبريل

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم
رانيا أيمن

تشهد الأسواق المحلية حالة من التغيرات اليومية في أسعار السلع الأساسية، في ظل تأثرها بحركة العرض والطلب وتكلفة الإنتاج. 

وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم السبت 18 أبريل 2026 حالة من الانخفاض الملحوظ في معظم الأصناف، 

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية فقد جاءت أسعار السلع الأساسية اليوم كالتالي:

شهد سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم تراجعًا جديدًا ليصل إلى 34.8 جنيه، بانخفاض قدره 0.44 جنيه. 

كما سجل سعر كيلو السكر المعبأ تراجعًا ليصل إلى 36.21 جنيه، بنسبة هبوط بلغت 4.89%.
وفي قطاع الزيوت، انخفض سعر زيت عباد الشمس ليصل إلى متوسط 100.41 جنيه للتر، بتراجع قدره 4.84 جنيه، بينما سجل زيت الذرة متوسط سعر 115.97 جنيه للتر. 

وفيما يخص الدقيق المعبأ، فقد سجل الكيلو 26.87 جنيه بتراجع طفيف قدره 0.3 جنيه.

وبالنسبة لأسعار البقوليات، سجل الفول المعبأ 64.49 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 0.71 جنيه، بينما قفز سعر الفول المجروش ليصل إلى 67.15 جنيه. 

وشهد العدس الأصفر المعبأ استقرارًا عند 66.57 جنيه للكيلو، في حين سجل العدس الصحيح متوسط سعر بين 62.92 و69.86 جنيه للكيلو.

وفي قطاع المكرونة والبيض، سجلت المكرونة المعبأة (كيلو) 28.46 جنيه، بينما سجلت العبوة 400 جرام 22.33 جنيه. 

وبالنسبة لأسعار البيض، فقد تراجعت الكرتونة لتسجل 135.22 جنيه، في حين سجلت كرتونة البيض البلدي 144.11 جنيه. 

وعلى مستوى السعر الفردي، فقد سجلت البيضة الواحدة (أبيض وأحمر) متوسط ما بين 5 جنيه و5.12 جنيه.

وفيما يخص أسعار الشاي، سجل سعر كيلو الشاي 248.03 جنيه بتراجع قدره 2.32 جنيه. 

وسجلت عبوة شاي العروسة (40 جرام) 11.02 جنيه، بينما سجلت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) 12.9 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

شيرى تيجو 7 و ZS .. سيارات جديدة 2026 في السوق المحلي

بروتون ساجا موديل 2026

مواصفات بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة

نيسان صنى موديل 2026

نيسان صني 2026 تباع بهذه المواصفات

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد