انخفاض الأرز وارتفاع الشاي.. تراجع أسعار 12 سلعة أساسية بالأسواق اليوم 20 أبريل

رانيا أيمن

انخفضت أسعار 12 سلعة أساسية في الأسواق المحلية اليوم انخفاضاً ملحوظاً؛ حيث سجلت أغلب أنواع البقوليات والحبوب والبيض انخفاضاً ملحوظاً، في مقابل ارتفاعات طفيفة طالت أسعار الزيوت وبعض أصناف الشاي.

تراجع أسعار الأرز والمكرونة

وسجل سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 34.75 جنيه، كما انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 2.03 جنيه ليبلغ متوسط سعره 61.15 جنيه للكيلو. 

واستقر سعر الدقيق المعبأ عند 24.8 جنيه للكيلو بتراجع قدره 67 قرشاً.

وفي قطاع المكرونة، سجلت العبوة وزن 400 جرام الانخفاض الأكبر اليوم بنحو 4.25 جنيه لتصل إلى 23.77 جنيه، 

بينما بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة 27.39 جنيه، والمكرونة السائبة 25.66 جنيه للكيلو. 

كما انخفض سعر السكر المعبأ ليصل إلى 34.31 جنيه للكيلو، وسجل العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً بنحو جنيهين ليصل إلى 68.14 جنيه للكيلو.

ارتفاع أسعار الزيوت والشاي

في المقابل، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس بنحو 98 قرشاً ليصل متوسط سعر اللتر إلى 98.51 جنيه، كما زاد سعر لتر زيت الذرة بنحو 1.21 جنيه ليبلغ 115.74 جنيه.

وفيما يخص الشاي، انخفض سعر الكيلو بنحو 2.58 جنيه ليصل إلى 233.22 جنيه، إلا أن العبوات الصغيرة (40 جرام) شهدت ارتفاعاً؛ حيث وصل سعر عبوة شاي العروسة إلى 10.78 جنيه، وعبوة شاي ليبتون إلى 12.84 جنيه.

أسعار البيض

وشهدت أسعار البيض انخفاضاً في معظم أصنافها، حيث تراجع سعر كرتونة البيض (العادي) بنحو 3.8 جنيه لتصل إلى 133.57 جنيه، كما انخفض سعر كرتونة البيض البلدي بمقدار 1.71 جنيه لتسجل 143.8 جنيه. 

وبالنسبة للبيع بالوحدة، سجلت البيضة الواحدة (الأبيض) 5.01 جنيه، والبيضة الحمراء 5.2 جنيه، فيما استقر سعر البيضة البلدي عند 5.48 جنيه دون تغيير.

سعر الأرز اليوم سعر السكر اليوم أسعار السلع الأساسية اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر الشاي اليوم

