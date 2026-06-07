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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 50 دولة و100 طائرة.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء في سبتمبر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
محمد إبراهيم

 

النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء:

 

  • يقام خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العلمين
  • يشارك في المعرض كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران والفضاء
  • يشهد المعرض حضور أكثر من 250 عارضا يمثلون 50 دولة
  • تشارك أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات
  • يتضمن المعرض تنفيذ أكثر من 50 عرضا جويا
  • من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 12 ألف زائر
  • يعد المعرض أحد أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الطيران على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط

نظمت القوات المسلحة حفل للتعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء "EIAS 2026، والذى تنظم فعالياته خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العلمين، وذلك بحضور الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والدكتور مهندس ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين بمصر وممثلى كبرى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الطيران.

وألقى رئيس اللجنة المنظمة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم الحدث بالمظهر المشرف الذى ينال الإشادة من كافة الدول والشركات المشاركة والزوار ، وأن المعرض يعد أحد أهم الفعاليات فى مجال الطيران فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن الهدف من المعرض هو تبادل الخبرات بين المشاركين والتعرف على التكنولوجيا الحديثة فى مجال الطيران والفضاء فى ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة فى تلك المجالات.

وتضمنت الفعاليات عرض تقديمي بواسطة اللجنة المنظمة وفيلما تسجيليا لإستعراض نجاح النسخة السابقة من المعرض على أرض مصر بحضور كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة فى مجالات الطيران والفضاء بما يعكس القدرة التنظيمية لهذا الحدث العالمي الذى يعد بوابة أفريقيا والشرق الأوسط لأحدث ماوصلت إليه تكنولوجيا الطيران والفضاء فى العالم ويحظى بإهتمام كافة الأوساط العسكرية والمدنية.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات هذه النسخة تواجد أكثر من 250 عارض من 50 دولة ، وتنفيذ أكثر من 50 عرضا جويا بحضور ما يقرب من 12 ألف زائر وبمشاركة أكثر من 100 طائرة من مختلف الطرازات ، فضلا عن تلبية الدعوة من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم .

كما شهد الحفل استعراض عدد من وكلاء التسويق الرؤية المستقبلية للمعرض فى نسخته المقبلة وما يتضمنه من أجنحة وشركات عارضة.

وأختتمت فعاليات الحفل بلقاءات حوارية بين الملحقين العسكريين والتجاريين وممثلى كبرى الشركات الرائدة فى تلك المجال للرد على كافة الاستفسارات التى تخص المعرض فى نسخته المقبلة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تنظيم كبرى الفعاليات العالمية على أرض مصر.

معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء العلمين القوات المسلحة القوات الجوية قائد القوات الجوية

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50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

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