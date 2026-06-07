اصطدمت الدراجه النارية بسكوتر.. إصابة 3 أشقاء بأحد مراكز الدقهلية

أصيب 3 أشقاء بإصابات متفرقة إثر اصطدام دراجة نارية باسكوتر امام المعهد الديني بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بإصابة 3 أشقاء إثر اصطدام دراجة نارية بإسكوتر، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من آدم عوض العوضي 11 عاما سحجات بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وزياد عوض العوضي 8 أعوام بكسر بضلوع الصدر وسحجات بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وشقيقتهما جودي 6 أعوام بكدمات وسحجات بالقدم اليمنى واشتباه كسر بضلوع الصدر واشتباه ما بعد الارتجاج تم نقل الاطفال المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.