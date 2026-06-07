بحضور الأنبا أثناسيوس.. كنيسة العذراء بالعباسية الشرقية تحتفل بمرور 60 عامًا على تأسيسها

شهد نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، احتفالية كنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية بمرور "٦٠ عامًا" على تأسيسها وبدء الخدمة بها، وذلك بحضور الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأعداد من الشعب.

بدأ الاحتفال بصلاة العشية، تلاها إشعال شعلة (٦٠ عامًا)، ثم تقديم فقرات متنوعة استعرضت تاريخ الكنيسة ومسيرتها الروحية والخدمية عبر العقود الستة الماضية.

وألقى نيافة الأنبا أثناسيوس كلمة روحية بعنوان "الكنيسة ومن هي في حياتنا؟"، أكد خلالها على أهمية الكنيسة في حياة المؤمنين ودورها الروحي والخدمي.

واختُتم الاحتفال بفقرات تكريم لعدد من الآباء الكهنة والخدام الذين ساهموا في خدمة الكنيسة على مدار سنواتها الستين.