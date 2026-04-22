تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لتقليل تكلفة الكهرباء.. كيف تنتقل من العداد الكودي إلى نظام الشرائح وتدفع أقل؟

ولاء عادل

تزايدت شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية، حيث يتم احتساب سعر الكيلووات بنظام موحد يصل إلى نحو 2.74 جنيه، وهو ما يؤدي إلى استهلاك الرصيد بشكل أسرع مقارنة بالعدادات التقليدية التي تعمل بنظام الشرائح.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذا السعر يعبر عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، موضحة أن العدادات الكودية لا تخضع لنظام الدعم، وذلك لحين تقنين أوضاع الوحدات السكنية بشكل رسمي.

تقنين الأوضاع شرط أساسي للاستفادة من الشرائح

أوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للعودة إلى نظام الشرائح المدعومة يتمثل في التصالح على مخالفات البناء، حيث يتيح ذلك تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، ومن ثم احتساب الاستهلاك وفق شرائح مخفضة.

إجراءات مبسطة لتسهيل التحويل

وفي محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وفرت شركات الكهرباء عددًا من التيسيرات لتقنين أوضاع العدادات الكودية، من أبرزها:

  • الاستغناء عن المعاينات المعقدة
    أصبح الاعتماد على البيانات المسجلة مسبقًا للعداد داخل قواعد بيانات الشركة، دون الحاجة لإجراء معاينات ميدانية.
  • إمكانية التقديم الجماعي للعقارات
    يُسمح لسكان المباني بالتقدم بطلب موحد، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقنين الوضع القانوني للعقار بالكامل.
  • عدم الحاجة لشراء عداد جديد
    يتم الاكتفاء بتحديث بيانات العداد القائم وتحويل نظام المحاسبة إلى الشرائح دون استبداله.
  • رسوم محدودة وبسيطة
    التحويل لا يتطلب تكاليف مرتفعة، ويقتصر على رسوم إدارية لتعديل التعاقد فقط.
  • خدمات إلكترونية للتقديم والمتابعة
    يمكن تقديم الطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من المنزل، من خلال رفع المستندات ومتابعة الطلب بسهولة.
  • تسهيلات في سداد المديونيات
    في حال وجود مستحقات أو فروق مالية، يمكن تقسيطها عند إتمام عملية التحويل.

المستندات المطلوبة

لإتمام تحويل العداد الكودي إلى نظام الشرائح، يجب توفير عدد من الأوراق، وهي:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • نسخة من عقد الملكية أو الإيجار (يفضل أن يكون موثقًا).
  • نموذج (10) أو ما يثبت التصالح في مخالفات البناء.
  • خطاب من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.
  • آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.

تقليل الفاتورة يبدأ بخطوة

يمثل التحول إلى نظام الشرائح فرصة حقيقية لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة مع الفارق الكبير في سعر الكيلووات بين النظامين، ما يجعل تقنين الأوضاع خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء على المواطنين.

الكهرباء العداد الكودي نظام الشرائح تقليل تكلفة الكهرباء وزارة الكهرباء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

صورة ارشيفية

صناعة الأخشاب: مرونة مواعيد النقل ضرورة لدعم سلاسل الإمداد وتخفيف أعباء الصناعة

وزير المالية

المالية:90.5 مليار جنيه مخصصات الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية..ومستعدون للأزمات الراهنة

سعر الدولار في البنوك

تخطي الـ52 جنيها.. سعر الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد